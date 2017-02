Vokalis Jazz Al Jarreau Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun

SERAMBINEWS.COM - Vokalis jazz kawakan Al Jarreau meninggal dunia di usia 76 tahun di Los Angeles, California, Minggu (12/2/2017).

Ia mengembuskan napas terakhir di sebuah rumah sakit di LA, tempat dia dirawat karena kelelahan, kata manajernya, Joe Gordon.

Penyanyi kelahiran 12 Maret 1940 itu dikenal dengan warna vokalnya yang unik dan penuh akrobat, seperti dalam lagu kondangnya, "Spain".

Beberapa bulan lalu, Jarreau mendapat penghargaan dari Presiden Barack Obama di Gedung Putih pada perayaan International Jazz Day.

Sepanjang kariernya, Al Jarreau telah mendapat banyak penghargan, di antaranya tujuh Grammy Awards.

Uniknya Grammy itu untuk tiga genre berbeda, yakni jazz, pop, da R&B. Sebuah pencapaian yang langka.

Penyebab kematian pelantun "We're In This Love Together" dan "After All" itu belum diketahui.

Namun pekan lalu ia menyatakan tidak akan lagi melakukan tur karena kelelahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan Jarreau terganggu. Pada tahun 2010, ia mengalami masalah pernapasan ketika sedang tampil di Perancis.