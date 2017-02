Kepala Kesbangpol dan Linmas Aceh Bantah Data Suara Pilgub

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Aceh, Nasir Zalba SE membantah bahwa kantornya telah mengeluarkan hasil rekapitulasi perolehan suara sementara calon gubernur/wakil gubernur Aceh dan calon wali kota/wakil wali kota Banda Aceh pascapilkada 15 Februari 2017 yang saat ini viral di dunia maya.

"Data yang beredar di dunia maya itu bukan kantor kami yang mengeluarkannya karena kami tidak pernah membuka posko pilkada, apalagi melakukan rekap suara. Jadi, nama kantor kami dicatut dalam daftar data perolehan suara sementara itu," kata Nasir Zalba saat dihubungi Serambinews.com, Rabu (15/2/2017) malam.

Data yang dibantah Nasir Zalba adalah data yang beredar luas sejak kemarin sore di dunia maya yang diposting oleh pihak yang belum teridentifikasi. Dalam dokumen itu disebutkan, paslon gubernur Aceh nomor urut 5 unggul dengan perolehan suara terbanyak, disusul paslon nomor urut 6.

Data itu selengkapnya sebagai berikut:

Perolehan sementara pukul 16.45 WIB, penghitungan sementara pada Pilgub Aceh, data masuk sebanyak 35% dengan jumlah DPT 3,434,583:

1. Paslon No. 1 : 18,6% = 618,224 suara.

2. Paslon No. 2 : 5,9% = 206,074 suara.

3. Paslon No. 3 : 1,3% = 68,691 suara.

4. Paslon No. 4 : 5,5% = 206,204 suara.

5. Paslon No. 5 : 35,2% = 1,202,104 suara.

6. Paslon No. 6 : 33,5% = 1,133,412 suara.

Perolehan sementara pukul 16.45 WIB, Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh dengan jumlah DPT 151,105 :

1. Paslon No. 1 : 32,5% = 49,865 suara.

2. Paslon No. 2 : 67,5% = 101,240 suara.

Versi posko kesbangpol prov

Nah, postingan di ataslah yang dipastikan Nasir Zalba bukan dipublikasi oleh kantornya. Ia bahkan mempertegas bahwa nama kantornya dicatut dalam dokumen tersebut. "Kami dirugikan dalam kasus ini karena nama kantor kami dicatut," kata Nasir Zalba.

Menurut Nasir Zalba, kantornya hanya melakukan pemantauan sebelum dan sesudah pencoblosan di TPS-TPS berkoordinasi dengan panwaslih.

Sedangkan yang melakukan pengumpulan data di jajaran Pemerintah Aceh adalah Desk Pilkada yang berlokasi di lantai 3 Kantor Gubernur Aceh. "Tapi data yang mereka himpun hanyalah sebagai data pembanding, tidak untuk dipublikasi," kata Nasir Zalba.

Lembaga resmi yang akan mempublikasi hasil perolehan suara para paslon nantinya, kata Nasir, adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. "Jadi, kita tunggu saja publikasi resmi dari KIP," demikian Nasir Zalba. (*)