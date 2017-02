KIP Bener Meriah Rekap 4 Kecamatan

* Ahmadi Raih Suara Terbanyak

REDELONG - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi surat suara di 4 dari 10 kecamatan atau 47 dari 278 tempat pemungutan suara (TPS). Berdasarkan hasil sementara KIP Bener Meriah, pasangan no urut 3, Ahmadi-Sarkawi meraih suara terbanyak dengan jumlah 4.822 suara dari total 96.407 pemilih yang tercatat dalam DPT.

Ketua KIP Bener Meriah, Muhtarudin, Kamis (16/2) menjelaskan data verifikasi dari empat kecamatan telah diupload ke situs KPU Pusat, sehingga sudah dapat diinformasikan ke publik. “Data surat suara dari enam kecamatan lainnya masih diverifikasi dan dalam tahap scanning ke KPU Pusat,” jelasnya.

Disebutkan, pasangan no urut 1 Ridwan-Ridwansyah meraih 3.412 suara (19,31%), no urut 2 Misriady-Nasruddin 903 suara (6.45%), no urut 3 Ahmadi-Sarkawi 4.833 suara (34,52%). Kemudian, no urut 4 Armada Saleh-Karmijan 224 suara (1,60%), no urut 5 Rusli M Saleh-T Islah 3313 suara (23,67%), no urut 6 Ridwan-Sutrisno 1.524 suara (10,89%) dan no urut 7 Mukhlis Gayo- M Ali 487 suara (3,55%).

Dikatakan, pasangan Ahmadi-Sarkawi yang meraih 34,52% suara dari 47 TPS telah diverifikasi KIP, tetapi untuk hasil akhir akan diumumkan secara resmi nantinya. “Berdasarkan input data ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Ahmadi -Sarkawi masih unggul untuk sementara,” ujarnya.

Mukhtaruddin menyatakan data masih dari 47 TPS di 4 kecamatan yang sudah terverifikasi oleh KIP dan kecamatan lainnya masih tahap scanning ke pusat KPU. “Untuk sementara, kami belum bisa mengekspos, karena belum ada pleno di beberapa kecamatan, kecuali empat kecamatan yang sudah kita upload ke situs KPU pusat, sehingga itulah yang bisa kami sampaikan ke publik,” ujar Muhtarudin.

Menurut dia, KIP Bener Meriah tidak bisa memberikan data mentah untuk dijadikan sebagai rujukan formal hasil suara, yang bisa membuat permasalahan ke depannya. “Artinya, data yang valid adalah suara yang telah di hitung manual dan kami hanya memberikan data sementara yang sudah diupload ke database KPU pusat,” jelasnya.

Disebutkan, KIP Bener Meriah telah melakukan penghitungan secara manual sehari setelah pemungutan suara pada Kamis (16/2). Dia menegaskan untuk kepastian penghitungan surat suara, KIP akan melakukan penetapan penghitungan antara 22 sampai 24 Pebruari 2017.

Dilansir sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Bupati dan Wakil Bupati di empat kabupaten wilayah tengah berjalan lancar dan aman. Sebanyak 17 pasangan calon bupati bersaing dalam Pilkada di wilayah tengah, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara (Agara).

Dari hasil penghitungan sementara, baik melalui KIP Bener Meriah ataupun database milik tim pemenangan Ahmadi-Sarkawi, pasangan no urut 3 ini langsung mengklaim kemenangan. Mereka menggelar konferensi pers di rumah Ahmadi, Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kamis (16/2).

“Berdasarkan penghitungan database kami, pasangan Ahmadi dan Abuya Sarkawi memperoleh 29.753 suara atau 38% dari 96.407 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bener Meriah,” kata Ahmadi didampingi Sarkawi dan puluhan tim pemenangannya kepada wartawan.

Ahmadi mengklaim kemenangan berdasarkan saksi-saksi yang disebar di seluruh TPS. Dia menegaskan hal ini bukan kemenangan tim sukses, tetapi seluruh masyarakat Bener Meriah, karena saat menjabat nantinya, seluruh aspirasi masyarakat akan diterima, terkait pembangunan berkelanjutan di Bener Meriah.

Sedangkan Tgk Sarkawi meminta rekan politik yang menjadi rival dalam Pilkada, diharapkan juga ikut bekerjasama dalam membangun Bener Meriah, tanpa polemik. “Bagi rekan politik kami yang sebelumnya menjadi rival, agar ikut bahu-membahu membangun Bener Meriah,” ujar Tgk Sarkawi, yang juga merupakan ulama di Bener Meriah ini.(c51)