Pacuan Kuda Meriahkan HUT ke-440 Kota Takengon

Laporan Jalimin | Banda Aceh



SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Memeriahkan HUT ke-440 Kota Takengon, pemerintah setempat menggelar Lomba Pacuan Kuda Tradisional di Lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo, Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, tgl 20-26 Maret 2017 mendatang.



Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah, Syukuruddin SE, Jumat (17/2/2017) mengatakan, memeriahkan HUT ke-440 Kota Takegon digelar aneka kegiatan.

Even paling bergengsi dan ditunggu-tunggu masyarakat adalah Lomba Pacuan Kuda Tradisonal Gayo yang ratusan ekor kuda dari Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues.



Mengusung tema "Melalui HUT Kota Takengon ke-440 Mari Kita Wujudkan Lingkungan Yang Bersih, Nyaman dan Asri", rangkaian HUT Kota Takengon diawali dengan sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah tanggal 17 Februari 2017 yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, para kepala SOTK dan tokoh masyarakat.



Syukuruddin mengatakan, rangkaian even lengkap memperingati HUT ke-440 Kota Takengon dimulai tanggal 23 Februari 2017 meliputi even Pawai Budaya diikuti siswa SMP dan SMA sederajat se-Aceh Tengah, 26 Februari hingga 27 Februari 2017 pertandingan sepak bola U-12 di Lapangan Musara Alun Takengon.



Kemudian, tanggal 28 Februari hingga 19 Maret 2017 digelar pertandingan sepak bola U-23 di Lapangan Musara Alun Takengon, dilanjutkan tanggal 9 Maret sampai 19 Maret 2017 pertandingan bolavoli

se-Kabupaten Aceh Tengah di Lapangan Musara Alun.

18 Maret hingga 19 Maret 2017, lomba perahu disusul pacuan kuda tradisional Gayo tanggal 20 sampai 26 Maret 2017 di Lapangan HM Hasan Gayo, Blang Bebangka Pegasing.

Rangkaian HUT Kota Takengon ditutup dengan even perekrutan pemuda untuk persiapan pertukaran pemuda antardaerah, antarprovinsi dan antarnegara yang diselenggarakan tanggal 27 Maret hingga 29 Maret 2017 mendatang.