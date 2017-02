Serangan terhadap Hijabers di Amerika

SEJUMLAH wanita merayakan Hari Hijab Sedunia di Balai Kota, New York, AS, Rabu (1/2)

NAZMA Khan yang tercatat sebagai warga Bronx, New York City, menceritakan banyak kejahatan atau pengalaman buruk yang sering dialami muslimah berhijab di Amerika. Muslimah berhijab yang bekerja di kantoran, sering menjadi korban diskriminasi, bahkan bisa kehilangan pekerjaannya.

Ia juga merasakan pengalaman buruk itu sejak di bangku SMP (middle school). Nazma Khan yang satu-satunya murid berjilbab di sekolah itu sering dijuluki ‘ninja’ atau ‘Batman.’ Ketika mulai kuliah, pasca pemboman WTC 9/11, ia bahkan dijuluki “Osama bin Laden” atau “Terrorist” oleh para mahasiswa, termasuk mahasiswi nonmuslim.

Menurutnya, julukan-julukan seperti itu sangat tidak nyaman. “Saya berpikir, satu-satunya jalan mengakhiri diskriminasi dan pelecehan ini adalah dengan mengajak teman-teman wanita yang nonmuslim memakai hijab, walaupun cuma sehari dalam setahun,” Ujar Nazma.

Pada WHD tahun 2016, anggota parlemen negara bagian New York, David Weprin, ikut mendukung event WHD. David juga mencatat banyak sekali kejahatan yang berdasarkan kebencian (hate crimes) yang dialami muslim di Amerika.

“Karena itu, kita ambil even WHD ini untuk berdiri bersama, muslim dan nonmuslim, menegakkan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Gerakan Hari Hijab sedunia ini semoga dapat mengakhiri diskriminasi dan tindakan pelecehan yang dialami pengguna hijab,” sebut David.

Marwa Balkar, warga New York lainnya, mengungkapkan sejak President Donald Trump berkuasa, para hijabers di Amerika merasakan kekhawatiran yang lebih dari biasanya. Beberapa hari setelah Trump menyakan “We don’t want them here”, seorang teman Marwa, yang juga berhijab, mengalami pengalaman buruk. Temanya yang seorang guru di sekolah dasar di Amerika itu menemukan note/kertas di atas mejanya. Note yang bertulisan tangan yang tak terlalu rapi itu dicurigai ditulis seorang murid di kelas tersebut.

“Hijab tidak diizinkan lagi sekarang. Mengapa kamu tidak ikat saja scarf-mu di leher, dan gantung dirimu dengan itu.” Note/catatan yang berbahasa Inggris ini diakhiri dengan tanda tangan “Hidup Amerika!”

Menurut Marwa, jika presiden saja sudah mengeluarkan pernyataan kebencian terhadap muslim, apalagi anak-anak muda yang belum cukup berpendidikan. Mereka meng-copy apa pun perbuatan orang-orang dewasa. (zuherna bahari)