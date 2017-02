Terapis Pribadi Ungkap Rahasia Kulit Mulus Kate Middleton

SERAMBINEWS.COM - Pada perhelatan British Academy of Film and Television Arts, Duchess of Cambridge, Kate Middleton, tampil anggun mengenakan gaun dengan aksen kerah terbuka.

Gaun tersebut memperlihatkan kulit Kate yang putih, mulus, dan cantik.

Deborah Mitchell (51), konsultan dan terapis kecantikan Kate mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kulit seperti Kate tidak membutuhkan anggaran besar.

Sebaliknya, Anda bisa melakukannya di rumah menggunakan bahan-bahan dapur pilihan.

Mitchell menyebutkan bahwa sebelum mendatangi acara publik Kate melakukan masker wajah menggunakan cokelat.

Masker cokelat, kata Mitchell, membantu kulit menjadi lebih bercahaya dan cerah keesokan hari.

Mitchell mengatakan bahwa Kate menjalani perawatan masker cokelat, bubur gandum, dan satu kaus kaki pasta pisang untuk mendapatkan hasil kulit yang menawan.

“Perawatan ini adalah yang mudah dilakukan di rumah tanpa biaya tinggi,” jelas Mitchell yang juga konsutan kecantikan Duchess of Cornwall dan Gwyneth Paltrow.

Berikut panduan melakukan perawatan ala Kate Middleton seperti yang diutarakan oleh Mitchell:

Masker cokelat

Pulaskan cokelat pada seluruh wajah Anda menggunakan punggung sendok sembari diberikan tekanan ringan.

Biarkan mengering secara natural.

Kelupaskan cokelat dengan tangan setelah pemakaian lebih dari 10 menit.

Mandi dengan bubur gandum

Masukkan satu mangkuk bubur gandum pada kaus kaki atau kain muslin dan letakkan di dalam bak berisi air hangat.

Serapan air haluskan kulit Anda.

Pasta pisang dan alpukat

Hancurkan pisang dan alpukat pada mangkuk

Masukan ke dalam kaus kaki

Pakai kaus kaki tersebut selama 20 menit.