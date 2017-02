DP Rp 100 Jutaan, Bisa Bawa Pulang Pajero

Karyawan Mitsubishi Motors Arista Banda Aceh memperlihatkan All New Pajero Sport, salah satu passenger car yang diminati konsumen, di Dealer Mitsubishi Motors Arista Banda Aceh di Jalan Mr Mohd Hasan, Batoh, Banda Aceh, Jumat (17/2). SERAMBI/MAWADDATUL HUSNA

BANDA ACEH - Mitsubishi Motors Authorized Dealer PT Arista Sukses Mandiri Banda Aceh menawarkan DP atau uang muka Rp 100 jutaan sudah dapat membawa pulang satu All New Pajero Sport dengan syarat dan ketentuan berlaku. Harga per unitnya berdasarkan tipe Rp 519 juta sampai Rp 647 juta/unit on the road Aceh.

Sales Manager Mitsubishi Motors Arista Banda Aceh, Beni Santoso menyampaikan hal tersebut kepada Serambi, Jumat (17/2). Sejak hadir di Banda Aceh tepatnya di Jalan Mr Mohd Hasan, Batoh pada Januari lalu sampai saat ini, kata Beni sudah ada beberapa yang memesan Pajero Sport.

“Kita merupakan dealer passenger car, jadi yang kita jual khusus mobil-mobil penumpang saja,” ujarnya.

Selain Pajero Sport, Beni menyebutkan pihaknya juga menyediakan Outlander Sport yang dijual mulai Rp 361 juta sampai Rp 406 juta 500 ribu/unit, New Mirage Rp 198 juta 500 ribu hingga Rp 223 juta 500 ribu/unit, Delica dengan harga Rp 478 juta 500 ribu/unit, dan All New Triton mulai Rp 357 juta 500 ribu sampai Rp 484 juta/unit.

“Konsumen juga tidak perlu khawatir, sebab stoknya tersedia. Selain di Banda Aceh kita juga melayani penjualan ke seluruh Aceh,” katanya.

Masing-masing varian ini memiliki keunggulan, seperti Pajero Sport dilengkapi transmisi otomatis 8 percepatan sehingga semakin bertenaga namun hemat bahan bakar, multi around view monitor yang memudahkan saat parkir dan aman dengan kemampuan melihat berbagai sisi, serta memberikan kemudahan dalam melewati berbagai kondisi jalan dengan mengontrol system output engine transmisi dan traksi roda.

Sementara Mirage dilengkapi Multi Information Display (MID) yang memberikan informasi saat mengemudi dalam perjalanan, ISO-FIX with tether anchor sebagai tempat untuk pemasangan kursi bayi agar tetap nyaman dan aman selama berkendara, dan lainnya. Sedangkan All New Triton, Delica dan Outlander Sport juga memiliki keunggulannya masing-masing. (una)