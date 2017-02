DP Rp 20 Juta, Bawa Pulang Avanza

BANDA ACEH - Mobil sejuta utama, All New Avanza sudah dapat dibawa pulang konsumen, hanya dengan mempersiapkan DP atau uang muka sebesar Rp 20 juta. Avanza dan Veloz yang terus memimpin pasar MPV Aceh telah terpesan sebanyak 79 unit dari toal 179 unit pada bulan ini sampai Sabtu (18/2).

Azhar SE, Sales Manager PT Dunia Barusa Banda Aceh, Sabtu (18/2) menjelaskan permintaan mobil Avanza dan Veloz tetap membaik, walau perekonomian belum membaik, seiring pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari. Dia berharap, denyut ekonomi Aceh akan kembali membaik seusai pesta demokrasi rakyat ini usai.

Dia menjelaskan promo yang ditawarkan bulan ini berupa DP Rp 20 juta untuk All New Avanza tye E/MT yang dibandrol Rp 204,4 juta/unit on the road Aceh. Disebutkan, cicilan bulanan yang harus dipersiapkan sebesar Rp 5,111 juta/bulan selama lima tahun atau 60 bulan.

Sedangkan untuk mobil keluarga canggih, All New Sienta, calon konsumen hanya perlu mempersiapkan DP sebesar Rp 21,62 juta untuk type E/MT yang dibandrol Rp 246,8 juta/unit. Sedangkan cicilan bulan sebesar Rp 6,171 juta selama lima tahun.

Disebutkan, pesanan mobil bulan ini sampai 18 Februari mencapai 179 unit yakni Avanza 79 unit, Innova 23 unit, Agya 17 unit dan Sienta 12 unit. “Program yang ditawarkan ini untuk memudahkan warga Aceh memiliki mobil baru Toyota, terutama DP rendah,” jelas Azhar.

Dia menyatakan program penjualan pada awal tahun ini tetap digencarkan, walau tidak sama seperti akhir tahun lalu. Sedangkan pelayanan penjualan, servis dan suku cadang, termasuk perbaikan bodi mobil akan terus ditingkatkan.(muh)