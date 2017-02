Film Baru yang Disutradarai Angelina Jolie Diputar Pertama di Kamboja

SIEM REAP, KOMPAS.com -- Aktris Angelina Jolie (41) mengatakan bahwa ia berharap film baru yang disutradarainya, First They Killed My Father, mengenai Kamboja pada masa kekuasaan Khmer Merah, akan membantu mendidik dunia mengenai kebrutalan rezim 1970-an itu dan dampaknya.

Hal itu ia sampaikan pada Sabtu (18/2/2017) waktu setempat di Raffles Grand Hotel D'Angkor, Siem Reap, Kamboja, dalam jumpa pers mengenai film tersebut.

Jumpe pers itu diadakan sebelum pemutaran perdana film tersebut di luar ruang, di Angkor Archaelogical Park, Kamboja, pada Sabtu yang sama.

Ia juga mengatakan bahwa ia berharap film itu bisa memberi penerangan mengenai penderitaan kaum muda di zona perang sekarang ini.

Film tersebut dibikin berdasarkan buku karya aktivis hak azasi manusia Loung Ung, First They Killed My Father (2000), mengenai bagaimana ia sebagai seorang anak selamat di bawah rezim komunis Khmer Merah, yang diyakini bertanggung jawab atas kematian 1,7 juta orang warga Kamboja akibat kelaparan, penyakit, dan eksekusi.

Jolie mengatakan pula bahwa ia berharap film tersebut akan mengingatkan semua orang bahwa ada banyak Loung kecil lain sekarang ini dalam berbagai zona perang dan pojok dunia.

"Kisah Loung merupakan kisah mereka, jadi kisah ini universal dalam berbagai segi, dan kami berharap kisah ini juga Anda pikirkan," ucap Jolie, yang juga turut menulis skenario film itu bersama Loung.

Jolie telah merasa dekat dengan Kamboja sejak ia ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan United Nations High Commissioners for Refugees (UNHCR) pada 2001 dan putra sulungnya, Maddox (15) diadopsi dari negara tersebut.

Ia uga telah mendirikan yayasan untuk mempromosikan pembangunan sosial di daerah pedesaan Kamboja.

Namun, bintang Hollywood itu menekankan bahwa sejarah Kamboja bukan hanya perang tersebut. (gp/VOA Indonesia)