Pertarungan Narasi Spiritualitas Politik

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2017 memberi banyak kejutan. Di luar dugaan, Partai Aceh kehilangan kekuasaan di banyak kabupaten (dan mungkin juga di tingkat provinsi). Beberapa kandidat petahana yang dianggap sangat kuat juga tumbang. Kejutan lebih penting lainnya adalah kemunculan beberapa kandidat bupati yang bertarung melampaui kepentingan pengumpulan suara. Selama kampanye Pilkada, mereka mengkontestasikan narasi baru dalam perpolitikan Aceh sebagai pertarungan jangka panjang, yang akan terus berlanjut jauh ke depan setelah hiruk pikuk Pilkada selesai. Narasi baru itu awalnya dipopulerkan Michel Foucault dalam artikelnya di Majalah Le Nouvel Observateur, apa yang ia sebut dengan political spirituality (spiritualitas politik).

Spiritualitas politik di sini, mengikut Ladelle McWhorter (2003) dalam syarahannya Foucault’s Political Spirituality, bukanlah perilaku politik yang didasarkan semata-mata pada keyakinan agama. Terlebih lagi, tentu, tidak termasuk di dalamnya tindakan-tindakan menjual ayat-ayat agama dan isu syariat Islam dalam memenangkan kontestasi perebutan suara. Apalagi upaya murahan memonopoli identitas mazhab agama, seperti ahlu sunnah waljamaah untuk merebut hati pemilih. Juga bukan tindakan politisasi kegiatan-kegiatan lazimnya dianggap kegiatan spiritual, seperti menggelar majelis-majelis zikir untuk memobilisasi para pendukung. Di mana tindakan-tindakan demikian sesungguhnya sudah menjadi tradisi lama dan tidak lagi menarik.

Bagi Michiel Leezenberg, setidaknya ada dua hal yang patut diperhatikan untuk memahami konsep spiritualitas politik versi Foucault. Pertama, konsep itu ditulis untuk menjelaskan hasil amatannya atas revolusi Islam Iran tahun 1979 yang digerakan dengan kekuatan spiritualitas barisan para sufi dan; Kedua, bacaan Foucault atas revolusi Iran sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Henry Corbin (filosof Francis) dan Ali Syariati (sosiolog Iran) yang melihat spiritualitas menjadi sumber inspirasi perlawanan rakyat atas kezaliman kekuatan politik tiran. Sikap politik revolusioner rakyat Iran bukan berangkat dari kekuatan agama dalam pengertian eksoterik, karena memang rezim tiran sendiri menganut agama yang sama dengan rakyat yang melawannya. Para pemimpin agama pun banyak bersikap anti-revolusi, tentu dari mereka yang menguasai aspek luaran (syariat) dari agama dan gagal menembusi lapisan terdalam spiritualitasnya.

Sikap perlawanan

Dengan memperhatikan dua hal itu sesuai saran Leezenberg, bagi saya, spiritualitas politik di sini dapat dipahami dalam dua makna. Makna pertama, praktik-praktik spiritual sufistik atau asketisme membentuk sikap politik perlawanan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan lainnya yang dilakukan dan seringkali dipamerkan oleh kekuatan politik penguasa. Perlawanan-perlawanan berbasis kesadaran spiritual itu seringkali tidak rasional, dilihat dari sisi tradisi kemartiran dan pengorbanan segala-galanya tanpa batas dilakukan dengan sukarela. Juga dari sisi bahwa perlawanan itu bertolak dari kesadaran batin penuh cinta pada segala wujud, termasuk wujud musuh yang sedang dilawan harus dipandang sebagai pihak yang diselamatkan dari siklus safak (ekspolitasi manusia) dan fasad (eksploitasi alam) tiada akhir. Itu berbeda dari perlawanan-perlawanan politik lainnya yang digerakan atas nama agama atau kesadaran ekonomi politik (ekopol) yang bertumpu pada rasionalitas, doktrin, teks dan sarat mental permusuhan.

Dalam makna ke dua, spiritualitas politik adalah praktik-praktik latihan spiritual yang tidak membawa para pengamalnya mengisolasi diri menjauh dari kehidupan sosial dan pusat-pusat kekuasaan. Menjadi sufi berarti memiliki kapasitas intelektual dan moral melayani urusan-urusan bersama dan mengelola harta bersama publik. Karena itu kaum sufi harus menguji integritas akhlaknya di pusat-pusat pemerintahan, bukan di gua-gua dan bilik-bilik dayah yang sepi godaan. Dalam hal ini, para sufi tidak lagi dicitrakan dengan baju kumuh dan hidup miskin. Para sufi adalah mereka yang terbimbing secara spiritual dibawah supervisi mursyid (guru spiritual) lalu membawa kapasitas moral spiritualnya untuk menangani urusan-urusan bersama (public affairs). Singkatnya, kesadaran dan praktik-praktik spiritual yang berefek pada dan berkekuatan politik.

Dalam tamadun Aceh, spiritualitas politik bukan barang baru dan asing. Malah itu tradisi lama berabad-abad sebelum terseret dalam sistem politik partai di Indoensia yang didominasi narasi “industrialisasi politik”. Sejarah spiritualitas politik Aceh dapat dilihat pada tingginya tingkat keterlibatan para sufi besar kita dalam pengambilan kebijakan di pusat-pusat pemerintahan. Seperti peran-peran Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Abdurauf As-Singkili di jantung-jantung kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Spiritualitas politik bahkan telah menjadi narasi dominan dalam praktik-praktik politik di pemerintahan-pemerintahan adat level mukim dan gampong. Pula perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Tgk Chiek Ditiro terhadap kolonial Belanda merupakan spiritualitas politik dalam makna pertamanya.

Sejak bergabung dalam sistem politik Indonesia, Aceh sepenuhnya dalam kepungan industrialisasi politik. Sebuah narasi yang memperkenalkan pilkada dan pemilu kepada rakyat sebagai pasar bisnis. Para pemilik modal memberikan uangnya kepada politikus sebagai investasi dan para politikus yang menang akan bekerja melayani kepentingan pemilik modal meraup keuntungan sebesar-besarnya. Suara rakyat dilihat sebagai barang komoditi bernilai ekonomi, harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkannya. Sebagian besar para politikus dan rakyat kita percaya, untuk menang pilkada haruslah menang dalam jumlah uang, guna menggerakan mesin politik dan membeli lebih banyak suara.

Pasar Pilkada juga dilihat sebagai musim panen uang para agen politik, yaitu para pemain tengah yang punya koneksi lansung dengan para kandidat dan menjadi jembatan komunikasi kandidat dengan para pemilih di gampong-gampong. Banyak orang meninggalkan aktivitas bisnis yang sudah digeluti lama, pergi mengumpulkan uang di musim pilkada sebagai bisnis alternatif. Tokoh-tokoh agama melihat pilkada sebagai kesempatan menjual lebih mahal harga pengaruh mereka di masyarakat.

Industrialisasi politik

Intinya, industrialisasi politik telah meyakinkan banyak orang untuk menggunakan logika bisnis dalam membaca dan berperan selama pilkada. Sejauh pengamatan saya, industrialisasi politik ini telah menjadi satu-satunya narasi yang bekerja dalam alam pikiran dan kesadaran masyarakat kita sejak dua periode pilkada langsung sebelum ini. Narasi ini bahkan telah bersarang dalam keyakinan eks-kombatan yang sekian lama didoktrin dengan narasi pengetahuan emansipasi dan pembebasan. Lebih tragis lagi, narasi ini telah meracuni mental para pemuka agama atau orang-orang yang mencitrakan diri lebih suci dengan menggunakan simbol-simbol agama.

Dalam kondisi demikian, kemunculan beberapa kandidat bupati yang membangkitkan kembali narasi spiritualitas politik selama Pilkada 2017 bagai keberadaan oase di padang sahara. Mereka menolak logika industrialisasi politik secara konsisten, sejak penentuan tujuan sampai pada cara-cara bertarung mengumpulkan dukungan rakyat. Keputusan menjadi kandidat sejak awal diputuskan melalui pengalaman spiritual dan atau di bawah bimbingan guru tarikat. Bukan bertolak dari dorongan “kehendak berkuasa” (the will to power) yang dibicarakan Nietzsche atau sekedar “kehendak memperbaiki” (the will to improve) yang dibicarakan Tania Li.

Mereka membicarakan aspek-aspek spiritualias dari agama selama kampanye, bukan aspek eksetorik syariat. Ciri lainnya, mereka melihat politik dan pemerintahan sebagai jalan bekal ukhrawi. Berada di pusat kekuasaan, dalam pandangan mereka, suatu keniscayaan dari kesadaran spiritual, sebuah latihan lanjutan spiritualitas yang telah dimulai pada skala personal sejak lama. Menjadi kandidat karenanya merupakan bentuk perlawanan politik berbasis kesadaran spiritual terhadap kezaliman penguasa di negeri masing-masing.

Dalam amatan saya, tiga kandidat bupati bergerak dengan cara seperti itu, sebagai usaha menghidupkan kembali narasi spiritualitas politik di Aceh. Mereka adalah Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab (Tu Sop) di Bireuen, Muhammad Zahed (Abucek) di Nagan Raya, dan Akmal Ibrahim di Aceh Barat Daya. Ketiganya berpolitik dalam bimbingan guru spiritual dari para mursyid tarikat Naqsyabandi Al-Khalidi dan memutuskan bertarung dalam pilkada atas dorongan (atau bahkan keputusan guru spiritual mereka). “Revolusi akhlak” yang dikumandangkan Tu Sop, “kepemimpinan yang melayani” didengungkan Abucek, dan “kembalikan harapan rakyat” yang dikampanyekan Akmal, bagi saya, harus dipahami makna terdalamnya dari perspektif spiritualitas politik.

Memang, tidak semua mereka memperoleh suara terbanyak. Tetapi narasi mereka sangat menyita perhatian publik. Genderang perang pertarungan narasi politik telah ditabuhkan. Pertarungan ini harus terus dilanjutkan dan diperluas setelah pilkada. Tu Sop dan Abucek dapat memainkan peran-peran oposisi dengan narasi spiritualitas politik mereka mengkritisi pemerintahan ke depan. Akmal Ibrahim dapat memenangkan lebih mudah pertarungan narasi itu di Abdya, karena kemenangannya dalam perolehan suara. Kita tidak seharusnya menurunkan tensi pertarungan narasi ini hingga spiritualitas politik menjadi arus utama dalam alam kesadaran masyarakat kita dan industrialiasi politik menjadi narasi marjinal.

* Affan Ramli, Petua Chiek Perkumpulan Prodeelat.