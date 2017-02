KIA New Sportage Sudah Ada di Dealer Banda Aceh

* Picanto 1.000 CC Rp 148,5 Juta dan DP Hanya Rp 25 Juta

BANDA ACEH - Mobil KIA New Sportage kini sudah ada di Dealer resmi KIA Motors, Banda Aceh, Luengbata dengan harga Rp 485 juta/unit on the road Aceh. Kendaraan yang pertama kali diperkenalkan di Frankfurt Motorshow 2015 ini memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya dilengkapi atap kaca panoramic sunroof yang mampu memberikan kecerahan.

Selain itu dua orang penumpang juga dapat berdiri dari dalam mobil untuk melihat keluar apabila panoramic sunroof tersebut dibuka.

Manager KIA Motors Banda Aceh, Sukran menyampaikan hal ini kepada Serambi, Selasa (21/2). Ia mengatakan mobil impor Korea ini baru masuk ke Banda Aceh seminggu yang lalu dan sudah ada tiga konsumen yang melalukan pemesanan terhadap mobil 2.000 cc ini.

“Sementara warna yang ready putih, tapi kalau ada konsumen yang meminta warna lain seperti hitam dan silver juga kita siapkan,” ujarnya.

Beberapa keunggulan lain dari mobil ini, sebut Sukran yaitu dilengkapi enam airbag, fitur-fitur elektrik lainnya, memberikan kemudahan dalam melewati berbagai kondisi jalan, pintu bagasi terbuka otomatis dengan fitur di area bagasi yang menggunakan smart power tail gate sehingga memungkinkan pintu bagasi terbuka secara otomatis melalui smart key. Sementara untuk menutup bagasi, maka cukup dengan menekan tombolnya.

Selain itu, mobil tersebut juga dilengkapi dengan lampu LED, dan akan menyala secara otomatis saat malam hari, serta memiliki garansi selama lima tahun.

Sukran menambahkan bagi konsumen yang ingin memiliki New Sportage ini maka dapat memperolehnya secara cash maupun kredit dengan DP atau uang muka sekitar Rp 147 juta/unit.

Dalam kesempatan yang sama, Sukran juga memperkenalkan Picanto All New Platinum dengan harga Rp 195 juta/unit on the road Aceh. Picanto keluaran terbaru ini, sebutnya lebih banyak tambahan fitur seperti dilengkapi lampu LED, model velg terbaru, body kit yang kelihatan lebih sportif, dan double knalpot.

“Produk ini stoknya terbatas, jadi bagi konsumen yang ingin memiliki Picanto All New ini dapat segera mengunjungi dealer kami,” katanya. Produk yang memiliki kapasitas 1.200 cc ini tersedia dalam bentuk matic dan manual dengan warna merah, hitam, dan silver. Mobil ini juga dapat diperoleh secara cash maupun kredit dengan DP sekitar Rp 47 juta/unit.

Selain itu, di KIA Motors Banda Aceh juga tersedia Picanto dengan kapasitas 1.000 cc yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan dengan harga Rp 148,5 juta/unit on the road Aceh.

Pihaknya juga membuka kredit untuk jenis Picanto tersebut dengan DP sekitar Rp 25 juta/unit. “Pemakaian bahan bakarnya cukup irit dengan satu liter saja dapat menempuh jarak sampai 25 km, tersedia manual maupun matic dengan garansi lima tahun,” demikian Sukran. (una)