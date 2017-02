Erosi Krueng Babahrot Ancam Permukiman

BLANGPIDIE - Warga di sejumlah desa berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) segera menganggarkan dana untuk pembangunan tanggul atau pengamanan tebing Krueng Babahrot, Kecamatan Babahrot, Kecamatan Babahrot, yang semakin memprihatinkan.

Jika terlambat dibangun, erosi semakin melaus dan mengancam permukiman warga. Kepala Desa Cot Simantok, Ridwan mengatakan, di kawasan Krueng Babahrot tersebut terdapat empat Desa yang jika tidak dibuat tanggul, maka keempat desa seperti Pantai Cermin, Teladan Jaya, Sempang Gadeng, dan Desa Cot Simantok, terancam digenangi banjir.

“Kami berharap kepada pemeritah untuk segera membuat pengaman Krueng Babahrot dengan cara membuat batu gajah di dua sisi sungai ini. Jika tidak dibuat batu gajah, saya yakin erosi akan semakin membesar, mengingat Krueng Babahrot adalah sungai terbesar di pantai Barat Selatan,” kata Kepala Desa Cot Simantok, Ridwan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRK Abdya dari Kecamatan Babahrot dan Kuala Bate, Yusran. Ia meminta pemerintah untuk memperhatikan Krueng Babahrot jika tidak menginginkan adanya korban jiwa saat musim penghujan tiba.

“Solusinya batu gajah. Kalau bronjong tidak mampu, karena sungainya sangat ganas. Kalau tidak ditangani secara serius, kita khawatirkan saat musim penghujan, masyarakat di sepanjang Krueng Babahrot menjadi korban dan kerugian lainnya yang lebih besar,” kata politisi dari Partai Nasdem ini.

Menurut Yusran, pada musrenbang tahun 2016 lalu pernah diusulkan anggaran untuk Krueng Babahrot tahun 2016 sebesar Rp 4 miliar. Namun, anggaran sebesar itu tidak cukup untuk membangun dan mengatasi erosi Krueng Babahrot sepanjang 2,5 kilometer tersebut.

“Untuk itu, selain Pemkab Abdya, kita berharap kepada pemerintah Provinsi Aceh memperhatikan dan menyediakan anggaran membangun tebing Kreung Babahrot ini, sepanjang lima kilometer. Itu sudah termasuk tebing kiri-kanan. Ini penting, karena kawasan Babahrot ini sangat rawan banjir. Penyebabnya tidak lain karena sungai Krueng Babahrot meluap akibat tidak ada pengaman tebing,” kata Yusran.

Selain itu, kata Yusran, untuk mencegah terjadinya erosi, pemerintah juga harus tegas dan menertibkan aktivitas galian C ilegal yang ada di sepanjang Krueng tersebut. “Kami juga meminta kepada pemerintah agar tegas bagi pelaku galian C yang mengambil secara sembarangan. Adanya aktivitas galian C ilegal itu sangat mengganggu dan berdampak pada erosi Krueng Babahrot ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPBK Abdya Amiruddin SPd saat dihubungi Serambi mengatakan, pada tahun 2016 lalu pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk pembangunan pengaman tebing Krueng Babahrot ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 51 miliar.

“Namun, sampai saat ini belum ada balasan. Mungkin mereka sedang mempelajari, namun kita sudah berusaha. Anggaran kita sangat terbatas, makanya kita berupaya mencari anggaran dari pusat. Kita lihat saja dalam waktu dekat, semoga usulan kita itu disetujui,” Kepala BPBK Abdya, Amiruddin SPd. (c50)