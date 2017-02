Partai Aceh Antiklimaks

Oleh Amrizal J. Prang

PUNCAK proses pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh, dan 20 bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota secara serentak pada 15 Februari 2017 lalu, telah terlaksana dengan sukses. Diskursus pemilihan damai yang didengungkan berdampak positif terhadap pelaksanaan perhelatan demokrasi daerah terbanyak seluruh Indonesia. Walaupun, sempat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekisruhan terutama di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe dan Pidie.

Bahkan saat ini, dalam proses perhitungan suara telah menimbulkan ketegangan dibeberapa daerah, seperti di Aceh Besar, Pidie, Bireuen dan Aceh Timur, termasuk juga perhitungan paslon gubernur/wakil gubernur (Serambi, 21/2/2017). Meskipun demikian, secara umum tidak berpengaruh terhadap keamanan dan proses perhitungan suara. Oleh karena itu, keberlanjutan (suistainable) perdamaian Aceh pascapilkada sangat tergantung keikhlasan baik paslon yang menang maupun kalah, pemerintah pusat, dan rakyat mau menerima atau tidak realitas politik Aceh.

Faktor penyebab

Di balik kesuksesan perhelatan pilkada Aceh kali ini, telah terjadi peristiwa besar kalau tidak mau mengatakan fenomena. Di mana Partai Aceh (PA) sebagai partai penguasa, sebelumnya mendominasi perolehan suara sejak Pilkada 2006 dan Pilkada 2012, serta pemilu legislatif (Pileg) 2009 dan Pileg 2014. Sebaliknya, pada Pilkada 2017 ini berdasarkan perolehan suara sementara malah menurun drastis. Alih-alih menang, berdasarkan informasi KIP kabupaten/kota perolehan suara sementara, mayoritas paslon PA mengalami kekalahan, seperti, di Sabang, Aceh Besar, Aceh Barat Daya (Abdya), Pidie, dan Bireuen, yang pada Pilkada 2012 dimenangkan paslon PA, kecuali Langsa, Aceh Utara, dan Lhokseumawe.

Bahkan, untuk tingkat provinsi persaingan perolehan suara sementara yang hampir 100 persen suara yang masuk atau 9.516 dari 9.592 TPS dalam Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU RI, ternyata perolehan suara juga tidak jauh berbeda dengan kabupaten/kota. Di mana paslon gubernur/wakil gubernur, Muzakir Manaf-TA Khalid, yang diusung PA sementara memperoleh 31.79%, tertinggal dari paslon Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, yang memperoleh 37,16% (pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/aceh, 22/2/2017).

Meskipun, hasil Situng KPU ini diprotes oleh Tim Muzakir-TA Khalid, karena dianggap tidak akurat (Serambi, 21/2/2017). Namun, perolehan suara ini sangat berbeda dengan Pilkada 2012, di mana paslon PA, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf memperoleh suara 55,78%, sedangkan paslon Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan memperoleh suara 29,18% (Serambi, 18/4/2012). Adakah ini merupakan indikasi antiklimaks PA dalam ranah politik Aceh? Lalu, apa faktor penyebab, sehingga dua periode memimpin, PA ditinggalkan oleh pendukung dan rakyat?

Dalam analisis saya fenomena antiklimaks dialami PA tidak tunggal dan instan tetapi akumulasi dari banyak faktor. Indikasi ini sudah muncul sejak Pileg 2014, ketika rakyat Aceh memberi warning kepada PA yang memperoleh 29 atau 35,8% kursi DPRA. Padahal pada Pileg 2009 dari 81 kursi DPRA, anggota dari PA satu-satunya parlok mendominasi kursi DPRA memperoleh 33 kursi atau 47,8%. (Amrizal J. Prang, Warning Rakyat, 7/5/2014).

Oleh karena itu, merefleksi faktor-faktor penyebab antiklimaks PA pada Pilkada 2017 ini, dapat dilihat dari perspektif internal maupun eksternal PA. Secara internal setidaknya ada empat faktor, yaitu: Pertama, akibat perpecahan para elite KPA/PA. Diawali pascaMoU Helsinki, Pilkada 2006, Pileg 2009, Pilkada 2012, Pileg 2014 dan Pilkada 2017; Kedua, konsekuensi perpecahan para elite hilangnya soliditas dan militansi anggota-anggota KPA/PA; Ketiga, rendahnya elektabilitas paslon PA, dan; Keempat, disfungsi dan disorientasi PA, dari ekspektasi partai sebagai jembatan dan alat pendidikan politik rakyat menjadi sebaliknya (Miriam Budiarjo, 2008:397).

Sejatinya, setelah menjabat sebagai pejabat daerah kepentingan rakyat harus diutamakan dibandingkan kepentingan partai politik, bukan sebaliknya. Seharusnya, seperti yang dilakukan Presiden AS, John F Kennedy, yang mengatakan, My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins (Kesetiannya kepada partai politik, dan berakhir ketika menjadi pejabat maka kesetiannya beralih kepada negara atau rakyat).

Sementara, faktor eksternal ada tiga, yaitu: Pertama, implikasi meninggalkan para stakeholders PA, yang dulu menjadi sayap politik di masa GAM, seperti masyarakat sipil (civil society), masyarakat ekonomi (pengusaha), dan ulama; Kedua, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan saat ini dan menganggap masa rezim PA belum membawa perubahan Aceh secara signifikan, serta cenderung ekslusif dan oligarkis, dan; Ketiga, adanya “intervensi” pemerintah pusat baik secara langsung maupun tidak dalam proses pemilihan.

Perlu tranformasi

Berangkat dari faktor-faktor penyebab antiklimaks PA pada Pilkada 2017 ini, otomatis juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara pada Pileg 2019 mendatang. Di mana kemungkinan besar juga akan mengalami penurunan perolehan jumlah kursi baik di DPRA maupun DPRK. Oleh karenanya, agar kepercayaan rakyat kembali kepada PA, maka PA perlu melakukan transformasi, antara lain: Pertama, rekonsiliasi dan konsolidasi elemen-elemen GAM dan stakeholders; Kedua, evaluasi dan otokritik terhadap kinerja organisasi PA selama ini; Ketiga, menurunkan isu intensitas kekerasan, dan; Keempat, selektif dalam memilih caleg-caleg PA yang mempunyai kapasitas dan kualitas.

Karena bagimanapun, ada keprihatinan ketika PA kalah dalam kancah politik lokal Aceh, mengingat PA merupakan bagian dari representasi GAM dan menjadi contoh demokrasi lokal secara nasional. Apalagi, dulunya GAM menjadi organisasi transformatif Aceh, yang melalui pimpinan Wali Hasan Tiro telah mengubah paradigma berpikir rakyat Aceh untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat, meskipun harus melalui konflik. Sehingga, meskipun dicap sebagai organisasi separatis oleh pemerintah pusat selama tiga dekade (1976-2005), tetapi didukung oleh sebagian besar rakyat Aceh. Ironisnya, ketika GAM menjadi PA dan mendapat legitimasi hukum sebagai organisasi politik lokal, malah pengaruhnya semakin mengecil dan menurun. Di sinilah dalam pandangan saya keniscayaan PA introspeksi dan mengevaluasi keorganisasiannya agar terus eksis dan didukung oleh rakyat Aceh.

Walaupun, suara PA menurun dalam Pilkada 2017 ini, namun ada yang menarik dari enam paslon gubernur/wakil gubernur bahwa rakyat Aceh. Di mana ada empat sosok dulunya dicap sebagai pentolan GAM dan dua sosok mewakili nasionalis. Menariknya, sejak Pilkada 2006 rakyat Aceh masih mempercayakan pemerintahan pada elemen mantan pejuang GAM bukan nasionalis. Dalam hal ini kalau nanti setelah pleno KIP Aceh menyatakan paslon Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah menjadi pemenang walau bukan anggota PA, tetapi masih mewakili mantan pentolan GAM. Apalagi, kalau yang terpilih adalah paslon Muzakir Manaf-TA Khalid.

Bercermin dari hal tersebut untuk membangun Aceh lebih baik maka, siapapun yang terpilih menjadi gubernur/wakil gubernur Aceh, rekonsiliasi dan konsolidasi mantan elemen GAM dan stakeholders di Aceh menjadi keniscayaan. Selanjutnya, bagi mantan pejuang GAM kalau masih ingin didukung oleh rakyat, sebagaimana era konflik, tidak boleh tidak pembangunan dan kesejahteraan Aceh perlu diwujudkan. Semoga!

* Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: j.prang73@gmail.com