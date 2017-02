Pilkada Aceh dan Harapan Perubahan

Oleh Teuku Kemal Fasya

AKHIRNYA Pilkada serentak 2017 memberikan happy ending, terutama di Provinsi Aceh. Dari 101 daerah yang ikut pilkada serentak, 20 persen berasal dari Aceh (satu pemilihan gubernur, 16 pemilihan bupati, dan empat pemilihan wali kota). Sebelumnya ada beban berat agar Pilkada Aceh lebih sarat secara kualititatif, tidak hanya kuantitatif.

Sejak awal Pilkada Aceh telah mendapat warning baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Intelejen Negara (BIN) akan berlangsung seperti di sarang penyamun. Bawaslu misalnya memasukkan Aceh sebagai daerah yang memiliki Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) stadium “merah”, sehingga mendapatkan perhatian khusus. Pemerintahan Joko Widodo tidak menginginkan tradisi elektoral lokal ini meninggalkan bercak noda dan tergulung menjadi rutinitas lima tahunan tanpa kesan demokrasi substantif, yaitu kesejahteraan dan kebanggaan bagi rakyat.

Namun warning itu tidak terbukti, paling tidak tidak seratus persennya. Secara umum pelaksanaan pilkada di Aceh berlangsung aman dan terkendali. Hal ini tak lepas antisipasi pihak keamanan yang cukup maksimal, sehingga selain Aceh Timur, 19 kabupaten/kota lainnya yang juga melaksanakan Pilbub dan Pilwali memberikan proses yang bisa dikatakan lebih demokratis dibandingkan Pilkada 2012.

Pada pilkada tahun ini, politik pengerahan massa, diseminasi alat peraga kampanye (APK), politik uang, dan juga sanksi diatur di dalam Peraturan KPU baru dan UU No.10 Tahun 2016, sehingga membuat jeri para “pembujuk kekacauan”. Niat tak sampai dari “kaum halus” itulah yang membuat pilkada di Aceh bisa berjalan lebih “rileks dan normal”.

Beberapa hal memang harus direvisi kembali sehingga penyimpangan oleh pasangan calon dan pendukungnya bisa dieliminasi. Harus dibuat lagi pasal yang “mengharamkan” pasangan calon memproduksi hura-hura APK selain dicetak oleh penyelenggara (pernah diberlakukan dengan UU No.8 Tahun 2015) termasuk harus ada praktik sanksi mendiskualifikasi pasangan yang melakukan kejahatan demokrasi lokal secara terstruktur, sistematis, dan massif sehingga bisa membersihkan perayaan rakyat ini dari najis-najis demokrasi.

Hidupnya otonomi pemilih

Beberapa catatan penting Pilkada Aceh kali ini menunjukkan adanya peningkatan otonomi pemilih. Seturut dengan itu proses dan hasil pilkada lebih mencerminkan demokrasi warga dan tidak sesendu perkiraan. Beberapa survei kredibel seperti Media Research Centre (MRC) sebenarnya telah memprediksi Irwandi Jusuf-Nova Iriansyah bakal memenangi Pilkada Aceh dengan hasil 33,9%. Di urutan kedua Muzakir Manaf-TA Khalid (26,6%), dan Tarmizi Karim-Machsalmina di urutan ketiga (18,2%).

Hasil survei telah difinalisasi pada pertengahan Januari dengan survei dijalankan pada Desember 2016. Sayangnya, MRC tidak mempublikasi secara terbuka. Namun hasil pilkada malah menunjukkan ekspektasi yang lebih tinggi (berdasarkan hasil data real count KPU ketika tulisan ini dibuat yang sudah mencapai 95% lebih). Pasangan Irwandi-Nova berhasil meraup suara sekitar 37% dan pasangan Mualem-TA Khalid mencapai 31%. Adapun suara Tarmizi-Machsalmina lebih konsisten menurut prediksi survei.

Kekalahan Mualem sebagai petahana dengan partai pendukung Partai Aceh (PA) melawan Irwandi yang kali ini menjadi penantang memang mengejutkan. Sebagai penantang Irwandi kalah segalanya, dari logistik, nama besar partai pengusung dan pendukung, dan juga “pasukan tempur”. Partai pendukung Irwandi juga tidak cukup mewah elektoralnya. Partai Demokrat sebagai partai terbesar hanya memiliki 8 kursi atau 10% dari total kursi di DPRA (81 kursi). Demikian pula PNA yang hanya partai kecil dengan 3 kursi atau kurang 4%. PKB dan PDA hanya memiliki 1 kursi. Bahkan PDIP tidak memiliki kursi di parlemen Aceh.

Namun, seperti juga kekalahan hampir sebagian besar petahana pada Pilkada serentak di Aceh, hal itu lebih terletak pada sikap mental petahana dan partai pendukung. Ada perasaan menang sebelum bertanding dengan mengalung nama besar. Sebelum Pilkada, hampir tidak ada yang membayangkan kekalahan petahana di Pilkada Banda Aceh, Pidie, dan Singkil --menyebutkan kekalahan paling fenomenal-- akan terjadi. Bahkan kekalahan Illiza Sa’aduddin Djamal melawan penantang klasiknya Aminullah dengan margin yang cukup mencolok adalah bentuk ketidaksadaran petahana atas problem internalnya.

Sebagai penantang Aminullah bukanlah Goliath. Aminullah bahkan tidak cukup maksimal mengeksploitasi kelemahan petahana, terutama pada sektor pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Anehnya malah bermain pada isu kepemimpinan perempuan. Ternyata kampanye multi-citra bukan faktor penentu pemilih Banda Aceh. Mereka yang memilih sebagian besar bukan karena memakan kampanye penantang, tapi menimbang “kampanye hidup” petahana dalam berpemerintahan yang dilihat melalui pengalaman harian, sehingga harus menyatakan enough is enough. Petahana dianggap gagal mengakumulasi pembangunan yang lebih populis untuk warga kota Banda Aceh yang beranjak modern dan lebih sadar literasi.

Lalai memangku amanat

Satu hal, kekalahan petahana juga akibat terlalu lalai memangku amanat publik untuk memajukan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan dan demokrasi partisipatoris. Rakyat sering sakit hati oleh sikap petahana yang memamerkan pola pembangunan borjuistis dan elitis, serta hidup dalam sangkaan yang hedonistis. Ketika sinyal-sinyal itu ada, maka mereka sangat mungkin dijungkalkan. Petahana pun tidak lagi bisa memanfaatkan citra superiority complex yang dimilikinya secara kamuflatif.

Regulasi pilkada memang telah mengurangi transgresi petahana untuk mendulang keuntungan dengan cara-cara yang licik. Jika pun regulasi pilkada akan kembali direvisi, maka harus ada pasal yang mengatur agar pengaktifan petahana sebagai kepala daerah tidak pada tiga hari sebelum hari pencoblosan. Seharusnya masa cuti mereka berakhir seminggu atau setelah suara disahkan KPUD/KIP, sehingga tidak ada peluang untuk memobilisasi aparat pemerintahan sebagai pasukan pemenangan dan memanfaatkan selebrasi peresmian proyek-proyek mercusuar yang mengarah pada kapitalisasi politik. Hal yang juga perlu dipertimbangkan, masa kampanye tiga bulan terlalu lama! Rakyat resah oleh kampanye “bubur ayam dan bermecin” seperti itu. Seharusnya masa kampanye tak lebih satu bulan.

Akhirnya, naiknya kembali Irwandi Jusuf sebagai Gubernur Aceh 2017-2022, meskipun ini menjadi catatan serius terkait masalah kepemimpinan lokal di Aceh, harus disambut dengan penuh keriangan, tanda hadirnya harapan baru bagi perubahan. Ingat, berkah perdamaian yang berwujud dalam paket dana otonomi khusus (otsus) Aceh akan berakhir pada 2027. Ketika waktu itu tiba, jangan ada sesal karena gagal dimaknai melalui pembangunan dan kesejahteraan. Pemimpin Aceh ke depan harus terus berada dalam kesadaran penuh. Jangan pernah lagi mendengkur dan meninggalkan rakyat teronggok dalam sunyi-bisu setelah kemenangan pilkada dirayakan.

* Teuku Kemal Fasya, antropolog Aceh. Mengajar Antropologi Politik di Prodi Antropologi Universitas Malikussaleh. Email: kemal_antropologi2@yahoo.co.uk