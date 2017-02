Shabela Unggul di Aceh Tengah

* Ahmadi di Bener meriah

TAKENGON - Pasangan no urut 5, Shabela Abubakar-Firdaus (SHAFDA) berhasil mengungguli lima paslon lainnya dalam Pikalda cabup/cawabup Aceh Tengah. Sebaliknya, kabupaten tetangga, Bener Meriah, pasangan no urut 3, Ahmadi-Sarkawi meraih suara terbanyak dibandingkan enam paslon lainnya untuk cabup/cawabup Bener Meriah.

Hal itu berdasarakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara untuk cabup/cawabup Aceh Tengah bersama cagub/cawagub Aceh sampai Kamis (23/2) jelang pagi, sekitar pukul 03.00 WIB. Sedangkan KIP Bener Meriah melaksanakan rapat pleno di ruang sidang DPRK pada Kamis (23/2) siang, pukul 14.00 WIB.

Kedua rapat pleno KIP itu dijaga ketat oleh aparatur keamanan, mulai polisi, BKO Brimob sampai TNi, selain para saksi pasangan calon. Ketua KIP Aceh Tengah, Marwansyah, kepada Serambi, Kamis (23/2) petang, mengatakan telah menetapkan perolehan suara bagi paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.

Dia menjelaskan proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara gubernur dan wakil gubernur dan paslon bupati dan wakil bupati dilakukan sampai dengan jam tiga pagi. “Untuk perolehan suara para calon bupati dan wakil bupati Aceh Tengah telah ditetapkan dalam rapat pleno sampai pukul tiga pagi,” jelasnya.

Sedangkan untuk rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, diserahkan ke KIP Aceh. “Sekarang kita sedang mengantarkan hasil rekapitulasi ke KIP Aceh. Sepanjang pleno rekapitulasi, relatif berjalan lancar, meski ada beberapa komplain,” pungkasnya.

Sementara, rapat Pleno KIP Bener Meriah dilaksanakan di ruang sidang DPRK dibawah pengawalan ketat aparatur keamanan, Rapat pleno dimulai pukul 14.00 WIB untuk cabup/cawabup setelah rekapitulasi perolehan suara gubernur dan wakil gubernur Aceh.

Ketua KIP Bener Meriah, Muhtarudin yang memimpin sidang mengumumkan bahwa dari 78.274 total suara sah, pasangan no urut 3 memperoleh sebanyak 29.767 suara. “Apakah ada yang keberatan, baik dari saksi pasangan calon bupati, perihal suara yang telah diputuskan ini. Jika tidak ada, maka saya tetapkan seluruh proses dari hasil rekapitulasi ini,” kata Muhtaruddin.

Dalam kesempatan itu, Ketua KIP Bener Meriah ini juga membacakan perolehan suara untuk seluruh calon. Dia menjelaskan perolehan suara sah sebanyak 78.274 dan tidak sah sebanyak 3.356 suara dengan total 81.630 pemilih, sementara untuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 96.407 atau yang tidak memilih (golput) sebanyak 17.241 pemilih.

Sedangkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh (KIP Aceh Tenggara untuk pemilihan bupati/wabup Agara digelar di GOR Kutacane, Rabu (22/2). Pasangan Raidin-Bukhari (RABU) no urut 1 berhasil meraih 62.773 suara. Sedangkan Ali Basrah-Denny Febrian Roza (ABDI) no urut 2, meraih 55.549 suara dari total suara sah 118.322 suara.

Rapat pleno dihadiri Komisioner KIP Agara, Panwaslih Agara, PPK, saksi, dan tim sukses masing-masing paslon bupati/wabup Agara serta dikawal ketat Brimob BKO Polda Sumatera Barat, TNI dan polisi.

Sedangkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues (Galus) yang telah mengumpulkan 80 persen surat suara dari petugas PPS yang tersebar di 11 kecamatan sampai Jumat (17/2) akan menggelar sidang pleno rekapitulasi di Balai Musara Blangkejeren pada Rabu (22/2).

Sementara itu, Muhammad Amru-Said Sani (MASS) yang unggul sementara dalam perolehan suara sejak Kamis (16/2) diperkirakan juga akan memimpin ‘Negeri Seribu Bukit’ untuk periode 2017=2022. Dari DPT 63.529 orang, pasangan no urut 3 ini meraih 21.183 suara, diikuti no urut 2 Abdul Rasad- Rajab Marwan 20.291 suara dan ketiga, no urut 1 Adam-Iskandar sebanyak 13.191 suara.(c40)