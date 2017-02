Toyota Tawarkan DP Ringan

* Sienta Rp 21,62 Juta

BANDA ACEH - PT Dunia Barusa, dealer resmi Toyota di Aceh kembali menawarkan down payment (DP) atau uang muka rendah melalui paket 'Sempurna dan Terjangkau'. Mobil canggih Sienta sudah dapat dibawa pulang, dengan DP hanya Rp 21,62 juta, tetapi harus disesuaikan kembali dengan kemampuan membayar cicilan.

"DP atau uang muka untuk mobil Calya dan Sienta mulai kita turunkan sejak pekan ketiga bulan ini," jelas Azhar SE, Sales Manager PT Dunia Barusa, Sabtu (25/2). Dia beralasan, paket program penjualan dengan DP terjangkau sudah dikeluarkan, sehingga sudah dapat diturunkan dibandingkan awal bulan ini.

Dia mencontohkan, untuk mobil keluarga canggih yang memiliki pintu geser ini, All New Sienta type V sudah dapat dibawa pulang dengan DP Rp 21,62 juta. Tetapi pada awal bulan ini, DP yang ditetapkan untuk Sienta E Manual Rp 246,8 juta sebesar Rp 55,7 juta dengan cicilan Rp 5.959.900 per bulan selama lima tahun.

Untuk paket baru ini, Sienta type V harus dicicil Rp 6.749.00 per bulan selama lima tahun dan tipe di bawahnya dapat dicicil lebih rendah lagi. Azhar menyatakan program promo untuk Sienta akan terus digencarkan untuk semua kalangan, karena mobil satu ini juga dapat diajak keliling pedesaan, bukan hanya perkotaan.

"Mobil Sienta bukan hanya untuk antar-jemput anak sekolah, berbelanja ke pasar atau ke kantor, tetapi juga bisa diajak bermanuver di jalanan pedesaan," ujar Azhar. Dia menjelaskan dengan teknologi yang disematkan pada Sienta, kenyamanan para penumpang tetap terjaga, apalagi fitur hiburan juga tersedia.

Sedangkan mobil LCGC, Calya yang juga berkapasitas 7 penumpang dapat dibawa pulang dengan DP sebesar Rp 26 juta dan cicilan Rp 3.476.000/bulan selama lima tahun, khusus utuk tipe E. Dikatakan, untuk tipe di atasnya, maka DP dan cicilan lebih tinggi lagi, atau disesuaikan dengan kemampuan membayar.

Tetapi, sebutnya, untuk informasi selanjutnya dapat datang langsung ke showroom PT Dunia Barusa yang telah tersebar luas di Aceh, dari pantai timur, dataran tinggi Gayo sampai barat-selatan. Yakni Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, serta outlet bertipe sales dan servis (2S), Sigli dan Takengon.

Azhar yang akan berkunjung ke Australia bulan depan menjelaskan permintaan mobil Toyota di Aceh diperkirakan akan terus meningkat, terutama jelang lebaran Idul Fitri 1438 H. "Kami akan terus menawarkan uang muka dan cicilan ringan setiap bulan, sehingga calon konsumen dapat menghitung kembali kemampuannya," ujarnya.

Dikatakan, porsi pembelian mobil Toyota masih lebih tinggi secara kredit, tetapi tidak jauh berbeda yakni 55 persen kredit dan 45 persen tunai. Azhar berharap melalui pelayanan yang terus ditingkatkan, kepercayaan warga Aceh tetap mobil merk Toyota tetap terjaga.

"Pelayanan terhadap konsumen menjadi prioritas kami, mulai dari penjualan, servis, suku cadang, sampai perbaikan body mobil yang rusak," katanya. Bahkan, sebutnya, berbagai inovasi baru akan terus dikeluarkan, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen setia Toyota.

Pada bulan ini, pesanan mobil Toyota sudah mencapai 201 unit, dengan porsi terbanyak tetap pada 'si raja jalanan' Avanza-Veloz dengan 65 unit sampai 25 Februari 2017. Sedangkan pada Januari 2017 sebanyak 266 unit, juga Avanza-Veloz di posisi teratas.

Untuk posisi dua, mobil All New Calya sebanyak 58 unit, diikuti big MPV, Innova sebanyak 42 unit, Agya 28 unit dan Sienta 16 unit. Sedangkan si bongsor Fortuner terpesan 10 unit, diikut Yaris 8 unit dan Etios 2 unit.(muh)