Mahershala Ali, Muslim Pertama Peraih Oscar dalam Katagori Akting

SERAMBINEWS.COM - Untuk pertama kalinya seorang aktor Muslim meraih Piala Oscar setelah Mahershala Ali didaulat sebagai aktor pembantu terbaik dalam film Moonlight.

Baru pertama kali dinominasikan, aktor berusia 43 tahun itu bersaing ketat dengan aktor asal Inggris Dev Patel, aktor veteran AS Jeff Bridges, dan Michael Shannon, serta pendatang baru Lucas Hedges.

Film besutan Barry Jenkins ini menceritakan kisah seorang pemuda Afrika-Amerika yang berjuang mendapatkan tempat di sebuah kawasan keras di Miami.

Ali yang berperan sebagai pengedar narkoba, menampilkan akting menawan meski muncul tak terlalu lama dalam film tersebut.

Sebelum berakting dalam Moonlight, akting Ali juga cukup diperhitungkan dalam sejumlah film antara lain The Place Beyond the Pines, Free State of Jones, dua seri terakhir The Hunger Games, serta serial produksi Netflix Marvel's Luke Cage.

Namun, peran yang paling diingat adalah saat dia menjadi nomine Emmy Awards karen memerankan seorang pelobi yang kemudian menjadi kepala staf Gedung Putih, Remy Danton dalam drama politik House of Cards.

Sementara peran besar pertama Ali adalah memerankan karakter David Fincher dalam film The Curious Case of Benjamin Button yang dibintangi Brad Pitt dan Cate Blanchett.

Pekerja film beragama Islam sudah berulang kali meraih Oscar dalam berbagai katagori termasuk pembuat film dokumenter asal Pakistan Sharmeen Obaid-Chinoy dan sutradara Iran, Asghar Farhadi.

Namun, dalam katagori akting, Mahershala Ali adalah orang pertama yang mengangkat patung emas Oscar.