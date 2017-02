Aceh Dapat Tawaran Pendidikan dari Inggris

BANDA ACEH - Tiga Universitas terkenal di Inggris, yakni Universitas Of Aberdeen (Scotlandia), London South Bank University (LSUB), dan University Of Westminster menawarkan kerja sama pendidikan kepada Pemerintah Aceh atau universitas negeri di Aceh. Tawaran ini disampaikan melalui Komisi VI DPRA saat pihak DPRA berkunjung ke sana tahun lalu.

Menyikapi tawaran kerja sama itu, Komisi VI DPRA membidangi kesehatan mengadakan rapat dengan Dinas Kesehatan Aceh, Rektorat Unsyiah, Fakultas Kedokteran Unsyiah, Pengurus IDI, dan pihak tiga rumah sakit Pemerintah Aceh, yaitu RSUZA Banda Aceh, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh, dan RSJ Aceh. Rapat itu untuk menyampaikan tawaran kerja sama dari tiga universitas di Inggris itu.

Ketua Komisi VI DPRA T Iskandar Daoed SE MSi Ak menyampaikan hal ini kepada Serambi seusai rapat itu kemarin. Menurutnya, para pemimpin ketiga kampus di Inggris itu akan melakukan kunjungan balasan ke Banda Aceh. “Rencana kedatangan mereka ke Banda Aceh tahun ini untuk melakukan kerja sama bidang pendidikan, terutama bidang kesehatan, pengembangan ilmu kedokteran, pengelolaan rumah sakit, perminyakan, dan lainnya,” kata Iskandar Daoed.

Iskandar menyebutkan dari ketiga universitas di Inggris, salah satunya University Of Aberdeen Scotlandia, Inggris sudah menyurati DPRA memberitahukan bahwa mereka akan datang antara Maret-Mei 2017. Bahkan, kata Iskandar, dalam surat Direktur Of Teaching and Learning/Dean Of Middle East & SE Direktur Kerja sama Internasionalnya, University Aberdeen, Prof Richard P K Wells Phd FRSC C Chem menginginkan kedatangan mereka dapat menghasilkan kerja sama antara lain pengembangan ilmu kedokteran, perminyakan, tehnik, kesehatan masyarakat, manajemen pengelolaan rumah sakit dan lainnya.

“Jadi saat mereka datang ke Aceh, Prof Richard dari University Of Aberdeen, tidak hanya memberikan kuliah umum di Unsyiah, tapi juga melakukan penandatangan kerjasama dalam rangka pengiriman mahasiswa S1 dan S2 dari Aceh ke University Of Aberdeen Scotlandia di Inggris,” kata Iskandar.

Tawaran kerja sama dari Universitas di Inggris itu direspon positif utusan Rektor Unsyiah, RSUZA, dan Dinas Kesehatan. Aceh berencana mengirim mahasiswa S1 dan S2 ketiga Universitas tersebut. Begitu juga dokter umum di tiga RS tersebut akan dikirim ke sana untuk pendidikan spesialis tiga bulan, enam bulan, dan setahun atau lebih. (her)