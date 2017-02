BNPT Gelar Lomba Karya Jurnalistik “Anugerah Indonesia Damai 2017”

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar lomba karya tulis jurnalistik “Anugerah Indonesia Damai 2017” berhadiah belasan juta rupiah.

Lomba ini diperuntukan bagi wartawan media cetak, online, dan pers mahasiswa.

Lomba karya jurnalistik ini bertema “Kearifan Lokal Cegah Paham Radikan dan Terorisme” dengan Sub Tema “Kerukunan dan Perdamaian, Toleransi, Mengatasi Kesenjangan Sosial, dan Solidaritas”.

Beberapa ketentuan lomba antara lain, naskah yang dilombakan belum pernah diikutkan dalam lomba sejenis pada perioda waktu lomba. Naskah lomba merupakan karya jurnalistik Indepth Reporting.

Naskah lomba merupakan berita pada periode 30 September 2016-30 September 2017.

Informasi formulirpendaftaran dapat diundah di www.fkptcenter.or.id. Info panitia di nomor 085342438585 (Adri), 08126602565 (Omar).

Anugerah Indonesia Damai 2017 berhadiah Rp 15 juta Plus Plakat dan Piagam, untuk Juara I, Rp 12.500.000 Plus Plakat dan Piagam, Juara III 10.000.000 Plus Plakat dan Piagam.

Panitia juga memberikan hadiah untuk juara harapan dan 22 finalis naskah unggulan.