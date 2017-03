Unggah Foto Ini di Instagram, Pangeran Arab Bikin Geger

SERAMBINEWS.COM - Kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia setelah 47 tahun lalu berhasil menjadi topik panas yang ramai dibahas masyarakat Indonesia.

Tak hanya Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud yang mendapat perhatian netizen, para pangeran yang turut serta dalam kunjungan pun tak ketinggalan menjadi sorotan.

Satu di antara pangeran yang namanya sering digaungkan netizen adalah Fahad bin Faisal Al Saud.

Rabu (2/3/2017), Fahad mengunggah sebuah foto di laman Instagram miliknya, @yolofahad.

Dalam postingannya kali ini, ia mengunggah screenshot dirinya yang tengah ramai diberitakan media Indonesia.

Tak ketinggalan, ia menuliskan keterangan foto 'manis' yang sukses membuat netizen tanah air baper.

"Huge thank you to all the love coming my way from #indonesia right now! and shout out to my friends in Bali! #Akuindonesia" - tulis Fahad.

Dipantau Tim TribunWow.com, hingga Kamis (2/3/2017) pukul 12.48, foto unggahan Fahad sudah disukai lebih dari 4 ribu orang dan mendapat lebih dari 500 komentar.

Netizen secara kompak menyampaikan 'gombalannya' di kolom komentar Fahad.

@ucky_bazzokeWe: "love you too..."