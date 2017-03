20 Tim Ramaikan HUT Bekangad

LANGSA - Sebanyak 20 tim bola voli dipaskan ambil bagian dalam memeriahkan turnamen HUT Ke-68 BEKANGAD, memperebutkan Piala Dan TEPBEK 00-44-02.B/Langsa. Kejuaraan antarklub se-Kota Langsa tersebut dibuka secara resmi Dan TEPBEK 00-44-02.B/Langsa, Kapten Cba Milik di lapangan voli TEPBEK, kemarin.

Berdasarkan Sebanyak 20 tim yang mengikuti turnamen ini diantaranya, SMAN 5, SMAN 3, SP Kuala, Dewa, Porvokal, LP3i, SMK N 1, Seriget, Aramada, Kamjabel, Alur E Bakaran Bate, Damkar, PB Tunong, Pondok Pabrik, Ponis, Birem Bayeun, Blang Bintang, MIP, KBI City dan SPBT.

Kapten Cba Milik saat membuka kegiatan itu menyampaikan, turnamen bola voli terbuka itu bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar atlet-atlet voli di Kota Langsa. Selain itu, dengan adanya turnamen ini juga untuk mempererat persatuan dan kesatuan setelah momen Pilkada 2017 berakhir.

“Kami sebagai TNI juga ingin ikut berpartisipasi dalam menumbuhkembangkan bakat-bakat atlie bola voli di Kota Langsa, sehingga dapat memacu prestasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kapten Cba Milik meminta kepada seluruh tim yang mengikuti turnamen tersebut agar menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadikan ajang itu sebagai wahana memupuk persaudaraan.

Panitia telah menyiapkan sejumlah hadiah plus trofi bagi para juara. Untuk juara pertama akan mendapat uang pembinaan Rp 2 juta plus trofi, juara 2 uang pembinaan Rp 1,5 juta plus piala, dan juara 3 uang pembinaan Rp 1 juta juga piala, serta juaga harapan 1 uang pembinaan Rp 500 ribu. Turnamen tersebut direncanakan berakhir pada 20 Maret 2017 mendatang.(zb)