Calian C di Irigasi Babahrot Distop

* Hasil Rekomendasi RDP DPRK Abdya

BLANGPIDIE - Aktifitas pengambilan material galian C di kawasan aliran sungai Babahrot arah Desa Pantai Cermin atau dekat bendungan intake irigasi teknis resmi dihentikan. Kebijakan itu diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A dan Komisi C DPRK Abdya dengan tokoh masyarakat Desa Pantai Cermin dan Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot dan rekanan proyek penimbunan Jalan 30 atau Jalan Lingkar dari Ie Mirah, Babahrot-Lama Tuha, Kuala Batee, Kamis (2/3).

Wakil Ketua II DPRK Abdya Jismi mengatakan RDP digelar untuk mencari solusi atas penambang galian C yang tak berizin. “Kita berharap ini menjadi contoh bagi penambang lain, dan kita juga mendapati ada penambang yang mengambil galian C di lokasi yang dilarang, seperti di kawasan hutan lindung menggunakan truk,” kata Jismi didampingi Ketua Komisi A Iskandar.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Abdya Firmansyah ST mengatakan aktifitas pengambilan galian C hanya bisa dilakukan di lokasi yang telah memiliki izin. “Begitu juga dengan persoalan normalisi, secara aturan normalisasi itu meluruskan sungai, bukan mengambil material atau membendung, ini berbahaya bagi permukiman penduduk, meskipun ada permintaan masyarakat setempat,” ujarnya.

Dia sebutkan seharusnya pihak rekanan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dinas terkait untuk dikaji dampaknya. “Tidak dibenarkan mengambil material di lokasi yang tidak memiliki izin, memang izinnya harus ke provinsi, namun kami bisa membantu mendampingi,” ujarnya. Dia sebutkan bagi masyarakat perseorangan yang ingin melakukan penambangan, izin yang diurus adalah izin usaha penambangan rakyat atau IUPR.

Sementara untuk perusahaan harus memiliki izin usaha penambangan atau IUP. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PU Abdya Rahwadi ST mengatakan timbulnya persoalan tersebut terkait adanya miskomunikasi. Seharusnya jika aparat desa, dan camat membangun komunikasi yang baik, maka persoalan galian C tersebut bisa diatasi.

Seperti diberitakan sebelumnya aktifitas penambangan galian C sekitar bendungan irigasi teknis dan jembatan Babahrot berlangsung secara besar-besaran sekitar 300 meter dari bendungan intake irigasi teknis Babahrot, dan 100 meter dari saluran induk irigasi. Padahal, dinas terkait telah menyampaikan dengan membuat pemberitahuan bahwa lokasi yang dapat dilakukan galian C berjarak 1 km dari bendungan intake irigasi dan jembatan Babahrot.

Kabid Lingkungan Hidup Dinas Perkim dan LHKP Saiful Armani mengatakan pihaknya telah berupaya menertibkan aktifitas penambang galian C di sejumlah sungai di Abdya, namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat. “Susah ditertibkan, kita selalu melakukan penertiban, kita terkendala pihak desa tidak melaporkan adanya aktifitas galian C kepada kita, sehingga bagi yang memiliki alat berat bersama masyarakat setempat langsung memasukkan alat itu ke sungai dan langsung mengambil material galian C tanpa ada izin,” ujar Saiful.(c50/nun)