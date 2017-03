Jepang Lirik Jeruk Gayo

* Tandatangani MoU dengan Pemkab Aceh Tengah

TAKENGON - Pemerintah Jepang melalui Japan International Corporation Agency (JICA) yang telah menjajaki pengembangan jeruk Gayo akhirnya sepakat mengembangkan tanaman tersebut secara berkelanjutan. Kesepakatan pun diambil melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara perusahaan Jepang dengan Wabup Aceh Tengah.

Penandatanganan kesepakatan perjanjian itu dilaksanakan di ruang kerja Wabup Aceh Tengah, Khairul Asmara di Takengon, Rabu (1/3). Khairul Asmara yang mewakili Pemkab Aceh Tengah bersama President Okabayashi Farm Co Ltd, Fujio Okabayashi menandatangani MoU yang juga disaksikan pejabat dan perwakilan pemerintahan Jepang.

Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut dari penjajakan yang dilakukan pemerintah Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA pada awal April 2016, khususnya pada pengembangan jeruk keprok. Survei atau penjajakan dilaksanakan saat JICA membangun jalan nasional dari Takengon menuju Blangkejeren yang telah diresmikan tahun lalu.

Perwakilan Jepang, Kazumi Ota dari Kota Ochi, Prefektur Kochi dan Sekretaris Daerah Karimansyah juga hadir. Termasuk juga Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Apriliani Setyaningsih dan Bhardjo Pramono serta perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, seperti dirilis ke Serambi, Jumat (3/3).

Khairul Asmara dalam sambutannya menyatakan kerjasama dalam bidang pertanian ini harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani, selain pengembangan jeruk itu sendiri. “Pemkab Aceh Tengah selalu berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan melalui MoU ini, maka pasar jeruk Gayo akan lebih luas lagi,” ujarnya.

Pada pertemuan itu, juga dibahas beberapa teknis terkait kerjasama dan pengembangan jeruk, seperti pelatihan kepada tiga petani dari Aceh Tengah yang akan dikirim ke Jepang dalam waktu dekat ini. Menurut Perwakilan JICA, Akihiko Koshino, ketiga petani jeruk itu akan dibekali pelatihan tentang budidaya jeruk, pengolahan, distribusi sampai pemasaran selama satu tahun. “Diharapkan, sekembalinya dari Jepang, mereka dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendukung pengembangan komoditi jeruk di Kabupaten Aceh Tengah” jelasnya. Ikut dalam rombongan JICA itu, Akihiko Koshino dan Masashi Nishikawa dan staf Walikota Ochi, Kazumi Ota, sementara perusahaan Okabayashi Farm diwakili Fujio Okabayashi dan Takayuki Nakamura.

Kunjungan Walikota Ochi

Sebelumnya, Walikota Ochi, Provinsi Kochi, Jepang, Mr Yasuyuki Koda, Selasa (18/10/2016) mengunjungi Aceh Tengah. Kunjungan tersebut, merupakan tindak lanjut dari kunjungan pihak Pemerintah Provinsi Ochi yang sebelumnya telah menyambangi kota dingin Takengon pada Juli 2016 lalu.

Walikota Ochi, Mr Yasuyuki Koda berada di Aceh Tengah selama tiga hari. Kunjungan tersebut, sebagai bentuk aspresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, terhadap program kajian yang dilaksanakan oleh Japan International Coorperation Agency (JICA).

“Kedatangan rombongan dari Pemerintah Kota Ochi kali ini untuk melakukan diskusi lanjutan tentang peluang kerjasama antara kedua daerah,” kata Perwakilan Kantor Pusat JICA, Taketoshi Watanabe. Selain Walikota Ochi, Taketoshi Watanabe menyebutkan, rombongan pihak Jepang lainnya yang datang adalah President Okabayashi Farm Co Ltd, Mr Fujio Okabayashi, Board Member and Factory Director, Okabayashi Farm Co Ltd, Mr Takayuki Nakamura, dan perwakilan Tim Studi JICA, Mr Jun Tsurui.

Perusahaan Survei

Sedangkan perusahaan pertanian Jepang, Okabayashi Farm mulai meminati jeruk sayur atau di negeri Sakura itu dikenal dengan sebutan jeruk yuzu. Wakil Bupati Aceh Tengah, Drs H Khairul Asmara menyambut baik rencana itu saat pemilik perusahaan, Okabayashi menemui dirinya di Takengon, Kamis (28/7/2016).

Sebagai hasil pertemuan itu, Okabayashi akan mengundang perwakilan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Bappeda Aceh Tengah ke Jepang untuk membuat komitmen kerjasama. Okayabashi dijembatani oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) yang ikut membantu berbagai program pembangunan di wilayah tengah Aceh, termasuk mega proyek PLTA Peusangan.

Direncanakan, perusahaan pertanian Jepang itu akan berinvestasi di Aceh Tengah untuk mengembangkan jeruk Yuzu varietas JC/YC (Japanche Citroen). Okabayashi Farm merupakan sebuah perusahan pertanian yang telah berhasil mengembangkan jeruk Yuzu di Provinsi Kocho, Jepang dan sangat diminati oleh pasar Jepang dan mancanegara.

Dalam lawatan ke Gayo selama dua hari, Okabayashi melihat potensi yang dimiliki Aceh Tengah, terutama kultur tanahnya untuk pengembangan jeruk Yuzu atau di Aceh Tengah disebut jeruk sayur. Sebelumnya pada awal April 2016 lalu, kerjasama bidang pertanian sempat mengemuka ketika pihak Okabayashi berkunjung ke Aceh Tengah.(my)

penjajakan kesepakatan

* Dimulai pada April 2016

* Survei lokasi Juli 2016

* Kunjungan Walikota Oktober 2016

* JICA beri rekomendasi

* MoU ditandatangani Maret 2017

* Tiga petani jeruk ke Jepang

* Belajar selama setahun

* Budidaya jeruk

* Pengolahan, distribusi

* Sampai pemasaran