Pakar Matematika Ungkap Usia Paling Ideal untuk Menikah

SERAMBINEWS.COM - Usia yang paling ideal untuk menikah telah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Jika pada generasi nenek Anda, usia 20 sudah dianggap terlambat, kini tak jarang wanita mengundur waktu pernikahan hingga usia 30-an.

Namun, sebuah teori matematika menyebutkan bahwa usia paling ideal bagi wanita untuk menikah adalah 26 tahun.

Teori yang disebut dengan Aturan 37% ini diciptakan oleh seorang ilmuwan kognitif Tom Griffiths dan jurnalis Brian Christian yang merupakan penulis Alogarithms to Live By: The Computer Science of Human Decision.

Menurut teori tersebut, jika jangka waktu Anda untuk mencari pasangan hidup adalah usia 18 hingga 40 tahun, maka waktu terbaik untuk membuat keputusan adalah setelah melalui 37 persen prosesnya atau pada usia 26 tahun.

Sebab, jika Anda memutuskan untuk menikah sebelum usia 26 tahun, maka Anda akan melewatkan pasangan-pasangan berpotensi yang belum muncul.

Sementara itu, jika Anda melewati usia 26 tahun, pilihan yang baik akan mulai berkurang dan menurunkan potensi Anda untuk mendapatkan pasangan yang sesuai.