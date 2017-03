Harga Gabah Merolot

* Petani di Abdya Kecewa

BLANGPIDIE - Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus melorot. Memasuki awal panen pada Januari lalu harga gabah mencapai Rp 5.300 per kilogram (kg), kemudiaan turun pada pertengahan Februari menjadi Rp 5.000 per kg dan memasuki awal Maret ini, harga gabah kembali turun menjadi Rp 4.600 per kg.

Malahan, gabah yang dipanen (potong) dengan mesin atau disebut odong-odong harganya melorot Rp 4.300 per kg. “Harga GKP yang dipotong dengan mesin odong-odong hanya Rp 4.300, dari sebelumnya Rp 4.700 per kg,” kata Tasdi, petani asal Desa Rukoen Dame, Kecamatan Babahrot kepada Serambi, Minggu (5/3).

Diakui bahwa gabah yang dipanen dengan mesin pemotong memiliki kadar air tinggi dibandingkan gabah yang dipanen dengan cara menyabit (manual). “Kalau GKP yang dipanen dengan cara menyabit berkisar antara Rp 4.500 sampai Rp 4.600 per kg, padahal sebelumnya mencapai Rp 5.000 per kg,” kata Tasdi.

Salah seorang petani dari Tangan-Tangan menyebutkan, ketika memasuki panen raya, para agen pengumpul sepertinya enggan membeli gabah petani dengan alasan pedagang atau pengusaha kilang padi mulai membatasi jumlah pembelian gabah. “Pedagang bersedia membeli GKP yang dipanen secara manual Rp 4.600, tetapi harganya baru dilunasi satu mingu kemudian,” katanya.

Petani menduga melorot harga gabah sekarang ini karena permainan pedagang dengan memanfaatkan stok gabah melipah di tingkat petani. Ketika stok tersedia dalam jumlah banyak di tingkat petani, sebagian pedagang terkesan enggan menampung, kecuali dengan harga sedikit miring.

“Bila ada pedagang luar yang membeli gabah ketika panen, seperti tahun lalu, harga gabah bisa bertahan,” kata Hamid, petani Kuta Bahagia, Blangpidie. Sebagian petani harus menjual sebagian gabah yang dipanen untuk menutupi biaya penanganan pasca panen. Seperti biaya panen atau biaya potong padi, ongkos mengangkat gabah dari areal sawah, biaya perontokan dengan menggunakan mesin perontok.

Biaya potong padi saja meningkat menjadi Rp 500 ribu untuk areal tanaman padi ukuran satu neleh benih. Kondisi turunnya harga gabah ini membuat petani sangat kecewa. Petani mendesak pemerintah dalam hal ini Perum Bolog turun tangan untuk mengendalikan harga gabah di Kabupaten Abdya.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (DPC Perpadi) Kabupaten Abdya H Darwis kemarin mengakui harga gabah terjadi penurunan. “Paling tinggi Rp 4.600 per kg GKP, sedangkan gabah yang dipanen dengan mesiin odong-odong Rp 4.300 per kg,” katanya.

Turun harga gabah tersebut lantaran harga beras di Medan, Sumut paling tinggi Rp 8.000 per kg, sedangkan harga gabah sangat ditentukan harga beras di pasaran. Selain ini, kata Darwis, masa panen hampir merata di Aceh, seperti di Panton Labu dan Pidie. “Makanya pedagang luar jarang tidak turun menampung gabah dari Abdya,” kata Darwis. Kendati harga gabah turun menjadi Rp 4.600 per kg, kata Darwis, harga GKP di Abdya saat ini masih di atas harga penetapan pemerintah (HPP) yaitu Rp 3.700 per kg.(nun)