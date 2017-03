Ketidakadilan Ekonomi

Oleh Taufiq Abdul Rahim

SEJAK ribuan tahun silam, manusia sudah mengidam-idamkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dalam derajat absolut tentu saja tidak memungkinkan, karena manusia adalah makhluk hidup yang masing-masing berbeda dalam berbagai aspek, baik dari sudut biologis maupun budaya. Ketidakadilan alamiah, karena manusia dilahirkan tidak mempunyai hak memilih genotipusnya, waktu lahirnya, dan lingkungan hidupnya, yang berpengaruh pada pendidikan dan kesehatannya. Seleksi alamiah ini kemudian menjadi ketidakadilan kultural, tercipta manusia tidak setara. Kesenjangan antardaerah dan antarnegara makin menambah ketidakadilan, terutama sekali ketidakadilan distributif.

Hal ini merupakan kekuatan yang berwenang dalam melakukan alokasi dan distribusi telah menimbulkan ketidakadilan. Orang berang atau membangkang karena dilakukan tidak adil, bahkan dianggap pemberontak yang melawan pemerintah yang sah, dan dituduh melakukan fragmentasi negara. Lebih mengejutkan umumnya adalah akibat akhirnya, bukan sebab utamanya ataupun akibat-akibat antara, sehingga intervensi dan operasi tertentu terhadap hasil akhir, bukan terhadap causa ataupun sebab akibatnya.

Karena itu, ketidakadilan menyebabkan berbagai akibat, di antaranya perbedaan kecerdasan, perlindungan hak-hak, perbandingan lamanya waktu senggang dan masa mencari makan, serta kesejahteraan. Perbedaan kesejahteraan mengakibatkan kesenjangan kehidupan miskin-kaya yang semakin mencolok. Usaha untuk kesejahteraan masyarakat terjadi polarisasi cara antara kapitalisme dan sosialisme, ataupun antara neoliberalisme dan neososialisme maupun antara “kanan baru” (the new right) dan “kiri baru” (the nouvelle gauche). Mencoba cara ketiga berupa “jalan tengah baru” (the third way), kapitalisme pasar sosial atau sosialisme pasar, maupun dunia ketiga yang tidak kapitalis dan juga tidak komunis.

Dalam hal ini golongan liberal kanan menganggap kekuatan pasar, inisiatif individual dan pertumbuhan produktivitas akan memperbaiki standar hidup, termasuk kaum yang tidak diuntungkan. Sebaliknya golongan sosialis kiri berpendapat, bahwa sistem kapitalisme yang membawa kemelaratan, sehingga publik menentukan proses produksi dan distribusi. Dalam evolusi ketidakadilan, pembangunan ekonomi dengan orientasi pada pertumbuhan dan keuntungan semakin memperparah kesenjangan, seperti terlihat di negeri-negeri naga kecil.

Akibat kemiskinan

Selanjutnya akibat kemiskinan, bentuk ketidakadilan luar biasa besar, luas dan lama. Berpengaruh demografi, yakni kelahiran, kematian dan migrasi, pada aspek ekonomi, yaitu terisolasi dari peran sosial-politik dan sosial ekonomi, pada aspek sosiologi, yakni rentan dalam kehidupan masyarakat. Aspek politik, yaitu radikalisasi, ekstrimesme, apatis dan abstensi, serta pada aspek psikologi, yakni tak peduli dan ketagihan.

Demikian juga, kemiskinan sampai batas tertentu merupakan pusaka dari kolonialisme, kemudian menghasilkan sub-industrialisasi ataupun mal-industrialisasi, tata perdagangan yang merugi (impor lebih besar dari ekspor dalam neraca pembayaran), ketergantungan pada negara-negara industri dalam perdagangan, keuangan, ekonomi dan teknologi, khususnya dalam dunia perbankan, pengangkutan, jasa keuangan dan sebagainya. Birokrasi bergaji murah menimbulkan korupsi, pasar gelap dan hutang diluar batas kemampuan rakyat untuk membayarnya.

Demikian juga mereduksi dan melenyapkan ketidakadilan adalah pekerjaan besar, dituntut ketangguhan, kejujuran, kesanggupan dan kerjasama global. Dalam kalangan masyarakat terus bertengkar tentang masalah kecil dan menyerap apa saja yang diiklankan negara maju, maka ketidakadilan di negeri ini berevolusi ke arah titik nadir.

Sesudah Orde Baru lengser, semua orang berbicara tentang reformasi, amandemen UUD 1945, interpelasi, impeachment, hak-hak asasi, nepotisme, IMF, resuffle, konflik horisontal, otonomi daerah, otonomi khusus, rekonsiliasi, desersi, MoU Perdamaian dan lain-lain. Berkaitan dengan orang-banyak tidak seluruhnya dapat diserahkan bulat-bulat pada satu instansi. Contohnya permasalahan pertahanan dan keamanan tidak diserahkan kepada militer dan polisi saja, malahan dalam tindak diperlukan wajib militer, operasi militer, wanra, hansip, milisi dan siskamling.

Demikian pula, permasalahan pendidikan tidak diserahkan pada guru dan ahli pendidikan semata. Begitu pula permasalahan politik dan ekonomi tidak boleh diserahkan pada politikus serta pengusaha, ataupun kepada ahli politik dan ekonomi saja, dalam keadaan krisis dan masalah pokok yang memberi arah pada kehidupan bangsa. Keadilan dan ketidakadilan juga tidak boleh diserahkan kepada ahli hukum dan filsafat saja, karena menyangkut martabat dan kesejahteraan manusia.