Kemenang Tekuk Lambada

BANDA ACEH - Regu Kemenag VC berhasil mengatasi perlawanan Lambada FC dengan skor 3-1 (25-22, 25-20, 23-25 dan 25-13) dalam lanjutan turnamen bola voli HUT Ke-1 Zero Bung Sidom Blangbintang, Aceh Besar, di Lapangan Garpu Lambaro, Senin (6/3) malam.

Sementara pada partai kedua, giliran Voltas Tanjung Selamat yang sukses menaklukkan tuan rumah Zero VC dengan skor 3-1 (28-26, 17-25, 25-14, 25-19).

Kemenag tampil dengan pemain andalannya Putra, Dolah, Cut Muh, Alex dan Ari Panyang. Mereka harus bekerja keras untuk meredam formasi yang dibangun Lambada yang bermaterikan Murtadha, Aozan, Joni dan Uli. Pada duel di set pertama, Kemenag dan Lambada sama-sama tampil menyerang. Namun, Kemenag berhasil menyegel set pertama dengan skor 25-22. Pemain Lambada mencoba untuk membalas di set kedua. Tapi Kemenag lagi-lagi menunjukkan keperkasaannya lewat smes keras Ari Panyang dan Cut Muh hingga merebut set ini, 25-20.

Pemain Lambada berusaha bangkit dengan formasi baru di set ketiga. Smes keras di atas net yang dilakoni Murthada dan Uli mampu mendulang poin. Semangat ini terbukti di lapangan saat Lambada menang 23-25. Kebangkitan Lambada justru membuat pemain Kemenag berusaha untuk mengakhirinya di set keempat. Bahkan kubu Kemenag tidak memberi kesempatan kepada Lambada untuk mengembangkan permainannya. Ini terlihat ketiga Kemenang menang mudah di set keempat, 25-13 dan sekaligus mengakhiri laga.

Pada pertandingan kedua, Voltas tak memberi kesempatan kepada tuan rumah Zero untuk bangkit. Tapi pemain Zero VC yang haus kemenangan mampu melelahkan kubu Voltas saat kedua regu sama-sama mengejar poin. Tapi Voltas yang menurunkan Arol, Wan Koja, Yoyo, Selvy dan Fadlon dengan susah payah merebut set pertama dengan skor 28-26. Tampil di set kedua, anak asuh Roni Afrizal dan Sabri ini mencoba bangkit lewat permainan Kaswandi, Khalil, Yani, Abrar, Wahyu, Aulia dan Sayuti. Tuan rumah pun mengimbangi setelah menguasai set kedua, 25-17. Kemenangan ini tak mampu dilanjutkan oleh Zero VC. Karena Voltas mengendalikan permainan di set ketiga.

Serangan cepat yang dibangun Yoyo dan Arol di atas net berhasil menutup set ini dengan skor 25-14. Regu tuan rumah berusaha bangkit lewat smes keras Khalil dan Wahyu demi mendulang poin. Tapi kerja keras mereka di atas net untuk memperketat bloking justru sia-sia saja. Karena Voltas yang ngotot menang menutup set keempat lewat keunggulan, 25-19. Duel Rabu (8/3) malam, Beurami ditantang Voltas, dan di partai kedua Trafik melawan Lambada.(adi)