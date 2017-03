MSU Adakan Seleksi Beasiswa S1

BANDA ACEH - Management and Science University (MSU), Shah Alam, Selangor, Malaysia menyeleksi beasiswa Strata 1 (S1) tahun ajaran 2017/2018, di Gedung Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Gedung Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan (ISRA), Banda Aceh, Senin (6/3). Seleksi beasiswa yang berlangsung sehari ini diikuti sekitar 209 siswa kelas XII yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Director of International Collegiate Institutions MSU, Miskiah Tijan dalam keterangan pers mengatakan, seleksi beasiswa tersebut diikuti oleh siswa dari jurusan IPA maupun IPS, dan dilaksanakan di lima kota di Indonesia yaitu Makassar, Pontianak, Surabaya, Medan, dan Banda Aceh.

Ia menyebutkan bentuk beasiswa yang diberikan adalah bebas biaya pendidikan untuk 30 orang se-Indonesia, potongan biaya kuliah sebesar 30 persen untuk lima orang per kota, potongan biaya kuliah sebesar 20 persen untuk 10 orang per kota, dan potongan biaya kuliah 15 persen untuk 20 orang per kota.

Sementara persyaratan untuk mengikuti beasiswa S1 dari MSU ini, yaitu lulus ujian seleksi beasiswa, calon mahasiswa masih duduk di kelas XII, memiliki kondisi jasmani yang sehat, tidak diperbolehkan untuk menikah dan hamil selama kuliah, menguasai bahasa Inggris, apabila lolos seleksi akan mengikuti tes wawancara dan jika lolos akan mendapatkan offering letter, serta untuk mempertahankan beasiswa maka pemegang beasiswa harus mencapai IPK/CGPA minimal 3.0 tiap semester.

Terkait hasil seleksi beasiswa ini, Miskiah mengatakan hasilnya akan disampaikan ke sekolah masing-masing setelah pelaksanaan ujian nasional (UN). Sedangkan program sarjana yang ditawarkan oleh salah satu universitas terbaik di Malaysia dengan akreditasi A ini, yaitu Fakultas Bisnis Manajemen dan Studi Profesional (International Business, Decision Science, Industrial Management, Law and Commerce, Human Capital Management dan sejumlah fakultas lainnya.

Kabid Kerjasama Pelatihan dan Pembekalan LPSDM Aceh, Dr Suraiya IT mengatakan, pihaknya berharap MSU dapat memberikan kouta yang lebih besar untuk Aceh karena mengingat hubungan Aceh dan Malaysia yang sudah terjalin sejak beberapa abad yang lalu.(una)