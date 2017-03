GraPARI Telkomsel Layani Tukar Tambah HP ke 4G

BANDA ACEH - Telkomsel menggelar program trade in atau tukar tambah handphone lama ke handphone 4G baru yang dapat diperoleh di GraPARI Telkomsel terdekat. Program tersebut dilaksanakan agar pelanggan dapat dengan mudah menikmati layanan 4G Telkomsel dengan akses internet super cepat.

General Manager Sales Region Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Nurcahyo Priyadi menyampaikan hal ini lewat siaran pers kepada Serambi, Rabu (8/3). “Pelanggan yang ingin menukarkan ponsel 2G atau 3G nya bisa langsung datang ke GraPARI Telkomsel. Jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pelanggan akan mendapatkan potongan harga handphone 4G sebesar Rp 300.000 dari beberapa pilihan yang tersedia,” katanya.

Nurcahyo menyebutkan bagi pelanggan yang ingin menukarkan ponsel lamanya menjadi smartphone 4G tersedia tiga pilihan, yaitu ZTE A 110 yang dibanderol dengan harga Rp 549.000 per unit, Samsung Galaxy J1 Mini Rp 799.000 per unit, dan LG K4 hanya Rp 949.000 per unit. Selain itu, bagi pelanggan yang mengikuti program trade in, Telkomsel juga langsung memberikan simcard 4G LTE yang disebut USIM (simcard 4G).

Dia menambahkan untuk penukaran ponsel maka pelanggan dapat mengunjungi graPARI yang tersebar di regional Sumbagut, antaranya graPARI Banda Aceh, graPARI Kisaran, graPARI Rantau Prapat, graPARI Medan Fair, graPARI Sun Plaza Medan dan lokasi graPARI lainnya dengan membawa ponsel 2G atau 3G yang ingin ditukarkan sesuai pilihan smartphone yang disediakan tersebut dan kartu identitas diri seperti KTP.

“Penukaran ponsel ini diharapkan mendongkrak jumlah pengguna smartphone berteknologi 4G di Indonesia yang potensial jadi pelanggan LTE Telkomsel agar bisa menikmati pengalaman mobile digital lifestyle terbaik,” demikian Nurcahyo Priyadi. (una)