Telkomsel Sediakan Layanan Digital

* Tukar Tambah ke HP 4G hanya Berlaku Bagi yang 2G

BANDA ACEH - Telkomsel bekerja sama Samsung menghadirkan bundling Samsung Galaxy A (2017). Paket yang sudah dilengkapi dengan layanan data 4G LTE dan beragam layanan digital istimewa dari Telkomsel ini tersedia dengan harga mulai dari Rp 4 jutaan per unit.

Vice President Prepaid Marketing Telkomsel, Onang Prihadi menyampaikan hal tersebut dalam rilis yang diterima Serambi, Kamis (9/3). “Kehadiran bundling Samsung Galaxy A (2017) dan Telkomsel merupakan salah satu bentuk jawaban dari permintaan pelanggan yang semakin mengadopsi mobile digital lifestyle. Dengan paket bundling ini, pelanggan dapat menikmati berbagai layanan, mulai dari internet cepat dan stabil 4G LTE, video digital, sampai dengan keuangan digital Telkomsel pada perangkat premium dari Samsung,” katanya.

Paket bundling Samsung Galaxy A (2017) untuk pelanggan prabayar sudah termasuk pilihan kartu perdana simPATI, Kartu As, atau LOOP yang dilengkapi paket data TAU 4G dengan kuota sebesar 14 GB per bulan dengan harga mulai dari Rp 49.000 dengan opsi hingga 12 kali aktivasi. Di dalamnya juga tersedia paket langganan VideoMAX gratis sampai dengan 12 bulan berupa konten video on demand dari HOOQ dan Viu.

Dikatakan Onang, aktivasi paket data TAU 4G dapat dengan mudah dilakukan dengan menghubungi *363*13# atau dengan mengakses www.telkomsel.com/tau. Sebagai tambahan keuntungan, pelanggan berkesempatan mendapatkan satu bulan gratis paket data TAU 4G untuk pembelian paket bundling prabayar di even-even roadshow Samsung Galaxy A (2017). “Untuk melengkapi pengalaman digital pelanggan, Telkomsel juga menyertakan stiker TCASH, sebuah layanan keuangan digital Telkomsel, bundling dengan seluruh handset seri Samsung Galaxy A (2017),” sebutnya.

Selain bundling paket data TAU 4G, Telkomsel juga menyediakan Samsung Galaxy A (2017) yang di-bundle dengan kartuHalo. Dengan biaya langganan sebesar Rp 150.000 per bulan, pelanggan sudah bisa menikmati paket layanan suara 200 menit, 400 SMS, dan layanan data dengan kuota 32 GB yang di dalamnya termasuk paket langganan VideoMAX berupa konten video on demand dari HOOQ dan Viu, serta paket langganan MusicMAX untuk menikmati konten musik dari LangitMusik, JOOX, Smule, dan lain-lain.

Kemarin, pihak Telkomsel Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) juga meluruskan siaran pers mereka sebelumnya ke Serambi yang terbit kemarin. Dalam berita tersebut tertulis, pelanggan yang ingin menukarkan ponsel 2G atau 3G nya bisa langsung datang ke GraPARI Telkomsel. Menurut pihak Telkomsel, ponsel yang bisa dilakukan penukaran ke 4G hanya ponsel 2G. (una)