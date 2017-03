Informa Beri Diskon hingga 50 Persen

SERAMBI/MAWADDATUL HUSNA

Seorang karyawan Informa Banda Aceh sedang merapikan barang-barang kebutuhan rumah tangga di lantai satu toko tersebut, Jumat (10/3/2017). Informa saat ini sedang menggelar promo all day sale selama tiga hari (10-12 Maret 2017) dan promo wow sale up to sale 50 persen berlaku sampai 16 April 2017. SERAMBI/MAWADDATUL HUSNA