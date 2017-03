Kementerian LKH Lepas 100 Tukik

TAPAKTUAN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) bekerja sama dengan KfW Jerman melepas sekitar 100 tukik (anak penyu langka) jenis belimbing di kawasan pesisir pantai Rantau Sialang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (9/3).

“Telur penyu belimbing yang menetas pertengahan Februari 2017 lalu difasilitas penetasannya oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser di Rantau Sialang Aceh Selatan Wilayah SPTN 2 Kluet Utara BPTN 1 Tapaktuan,” kata M Khairul Rizal, ACTA/National Project Manager Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem Project (BCCPGLE / BioClime Leuser) kepada Serambi, Jumat (10/3).

Dia sebutkan pelepasan 100 tukik ini dilakukan bersama BBTNGL, mitra TNGL, Muspika Aceh Selatan dan tokoh masyarakat sekitar kawasan. Penetasan telur penyu langka ini, menurutnya merupakan bagian dari program kerja sama antara Kemen LKH dengan KfW Jerman dalam proyek “Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem” (BCCP GLE- KfW). “Penyu belimbing (Dermochelys coriacea) adalah sejenis penyu raksasa dan satu-satunya jenis dari suku “Dermochelyidae” yang masih hidup,” jelas M Khairul Rizal.(tz)