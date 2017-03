Terkait Mutasi, Ketua Banleg DPRA: Gubernur Langgar Undang-undang

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Gubernur Aceh Zaini Abdullah dinilai mempertontonkan kebijakan yang tidak populis dengan melakukan rotasi kabinet di penghujung masa jabatannya.

Langkah ini menjadi lelucon dan bahan tertawaan orang- orang di luar sana. Konon lagi terkesan langkah yang dilakukannya terkesan emosional bukan lagi disebabkan faktor profesionalitas promosi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Seperti orang memainkan jurus mabuk aja ni. Alasan kuatnya apa sehingga muncul kebijakan yang kesannya juga tiba- tiba ini. Bukankah pejabat yang dikukuhkan oleh Plt Gubernur sebelumnya juga kabinet Abu Doto. Dari awal hingga akhir kami melihat gubernur sangat doyan gonta ganti kabinet saja. Sementara prestasi lain tidak dikejar,” ungkapnya politisi Partai Aceh ini.

Ringkasnya, tambah Alfarlaky, apakah kepala SKPA yang ada saat tidak lagi patuh atau mengindahkan perintah gubernur atau ada pelanggaran lain yang dilakukan sehingga terpaksa harus dibongkar meski masih menjabat beberapa bulan lagi. Sehingga harus mencari landasan hukum agar kebijakan harus dilakukan secepatnya.

Bahkan Iskandar mengaku mendengar kabar bakal ada pelantikan juga untuk eselon III dan IV pada Senin mendatang.

“Nampaknya semua dibongkar habis- habis,” ujarnya.

Iskandar mengatakan, patut diduga pula jika kebijakan Gubernur demikian, maka ada kepentingan yang lebih besar terkait posisi jabatan yang diberikan kepada pejabat yang baru.

“Dalam sebuah negara hukum, maka setiap tindak pemerintah harus tunduk pada prinsip yuridikitas, artinya pemerintah dalam setiap tindak pemerintah tidak boleh melanggar hukum. Untuk mencegah penggunaan kekuasaan pemerintah sewenang-wenang, maka membutuhkan hukum guna mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak memviktimasikan hukum,” ungkap mahasiswa program pasca sarjana Universitas Iskandar Muda Banda Aceh ini.

Dikatakan, dalam kaitannya dengan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh oleh Gubernur dr Zaini Abudullah, seharusnya harus patuh kepada hukum (government by laws, not by men).

Iskandar juga menyebutkan, Diktum Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi undang-undang sangat eksplisit mengingatkan bahwa Gubernur atau Wagub, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.