Aceh Bisa Gunakan UUPA dan UU Pilkada

* Terkait Penyelesaian Sengketa Pilkada

BANDA ACEH - Penyelesaian sengketa hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota di Aceh telah memunculkan polemik tentang aturan atau dasar hukum yang harus digunakan.

Apakah Pasal 158 UU No 1 Tahun 2015 joncto UU No 8 Tahun 2015 joncto UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada atau Pasal 74 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)?

Terhadap persoalan tersebut, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dr Amrizal J Prang SH LLM kepada Serambi, Sabtu (11/3), menjelaskan, dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Aceh bisa digunakan UUPA dan UU Pilkada, selama tidak diatur tersendiri dalam UUPA.

Penjelasan itu disampaikannya setelah kuasa hukum pasangan calon gubernur-wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, Yusril Ihza Mahendra, meminta agar sengketa pilkada di Aceh diselesaikan dengan UUPA.

“Polemik ini berawal ketika Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkada Aceh harus merujuk UUPA karena berlaku khusus untuk Aceh, bukan berdasarkan UU Pilkada,” kata Amrizal.

Terkait permintaan tersebut, dia mengatakan, ada tiga perspektif yang harus dilihat. Pertama, apakah penyelesaian sengketa hasil pilkada diatur atau tidak dalam UUPA? Kedua, apakah yang diatur dalam UUPA dapat dilaksanakan atau tidak? dan ketiga, apakah materi UU Pilkada berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pilkada Aceh bertentangan (kontradiksi) atau tidak dengan UUPA?

Menurut dia, pemberlakuan UUPA dan UU Pilkada dalam penyelesaian sengketa pilkada di Aceh sama-sama memiliki kekuatan hukum. Pemberlakuan UUPA merujuk pada Pasal 269 ayat (1) UUPA, yaitu: Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pemberlakuan UU Pilkada di Aceh berdasarkan, Pasal 199 UU Pilkada, yaitu: Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Sementara berdasarkan Pasal 99 ayat (8) Qanun Aceh No 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Qanun Pilkada), menyebutkan: Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.