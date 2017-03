Disbudpar Luncurkan Kalender Even The Light of Aceh

BANDA ACEH - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh secara resmi merilis sejumlah even “The Light of Aceh” pada 2017 yang bertaraf nasional maupun internasional. Hal ini mengingat Aceh sudah mendapatkan predikat The World’s Best Halal Cultural Destination di ajang World Halal Tourism Award (WHTA) 2016 lalu.

Even itu antara lain Festival Pulo Aceh, Sail Sabang 2017, Pekan Nasional KTNA, Festival Danau Lut Tawar, Festival Musik The Light of Aceh dan beberapa even wisata menarik lainnya.

Kepala Disbudpar Aceh, Reza Fahlevi dalam rilis yang diterima Serambi, Selasa (14/3) mengatakan digelarnya sejumlah even tersebut guna mendukung Aceh sebagai salah satu tujuan wisata muslim friendly destination, dan untuk mengangkat serta memperkenalkan kembali nilai budaya Aceh yang bernafaskan Islam kepada wisatawan.

“Setiap tahun jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh mengalami peningkatan. Pada 2016 sebanyak 2.154.249 wisatawan terdiri atas 76.452 orang wisatawan mancanegara dan 2.077.797 orang wisatawan nusantara,” rincinya.

Kehadiran Calendar of Event (COE) dengan branding “The Light of Aceh” tersebut, tambah Reza merupakan bagian dari progam “Wonderful Indonesia” dari Kementerian Pariwisata RI, yaitu penyelenggaraan berbagai even atau atraksi wisata serta paket-paket wisata dan keikutsertaan pada berbagai pameran pariwisata nantinya dapat menargetkan peningkatan angka kunjungan wisatawan ke Aceh. Selain itu juga, sekaligus mendukung program Pemerintah untuk menyukseskan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke nusantara pada 2019.

“Melalui peluncuran COE ini, kita berharap tidak hanya berdampak dalam membangun pencitraan positif tentang Aceh. Tapi juga mampu mempromosikan potensi keberagaman dan keindahan budaya Aceh bagi wisatawan serta menjadi tren positif juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha baru masyarakat melalui kunjungan wisatawan,” harapnya.

Sementara Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadhani menambahkan ada beberapa kegiatan atraksi wisata yang bersifat core event dan facilitating events Tahun 2017 yang dikemas melalui semangat “The Light of Aceh” dan “Wonderful Indonesia” meliputi Festival Pulo Aceh, Sail Sabang 2017, Pekan Nasional KTNA, Festival Danau Lut Tawar, Festival Musik The Light of Aceh dan beberapa even wisata menarik lainnya.

“Seluruh atraksi wisata tersebut selain diselenggarakan di Banda Aceh, juga tersebar hampir di beberapa kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing. Semua agenda wisata tersebut dapat dilihat di situs resmi www.disbudpar.acehprov.go.id pada kanal menu kalender event,” demikian Rahmadhani. (una/rel)