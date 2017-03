Sunat, Kunci Seks Lebih Nikmat

SERAMBINEWS.COM - Penelitian baru menemukan ketika pria disunat, seks jadi lebih menyenangkan. Peneliti menemukan, pria yang disunat mengalami perbaikan kinerja. Sensasi pun berubah.

Studi ini dilakukan di University of Chicago. Peneliti mengirimkan pertanyaan terhadap lebih dari 360 pria enam bulan dan 24 bulan setelah sunat.

Hampir semua pria itu, 98 persen, melaporkan gembira dengan sunat tersebut. Sementara 95 persen mengatakan, pasangannya puas setelah si pria disunat. Dua pertiga alias 67 persen menikmati seks lebih baik setelah disunat.

"Studi ini mengonfirmasi kepuasan jangka panjang pria berkat sunat medis yang dijalani suka rela," tulis peneliti.

"Sunat memperbaiki kenikmatan dan fungsi seksual bagi sebagian besar pria dan menurunkan secara bermakna cedera saat seks," tambahnya.

Peneliti pun menemukan, 94 persen pria sangat puas atau cukup puas dengan seks yang mereka lakukan.

Kendati punya manfaat memerbaiki fungsi seksual dan mengurangi cedera, sunat di AS justru menurun.

Studi dari 2014 menemukan, sunat pada bayi baru lahir turun dari 83 persen di 1960-an menjadi 77 persen di 2010.

Keseluruhan tingkat sunat di kalangan pria AS usia antara 14 hingga 59 tahun adalah 81 persen, menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC).

American Academy of Pediatrics (AAP) mengatakan, sunat pada bayi laki-laki baru lahir memiliki manfaat medis potensial, utamanya mencegah penyakit infeksi saluran kencing.