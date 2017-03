Banyak Ustaz Berpoligami, Apa Kata Shireen Sungkar?

SERAMBINEWS.COM - Dunia hiburan kembali diramaikan dengan kabar poligami dari salah satu ustaz, yakni Al Habsyi.

Sang ustaz diketahui telah berpoligami tanpa sepengetahuan istrinya, Putri Aisyah Aminah bahkan hingga beberapa tahun terakhir.

Sampai sekarang ini, masalah poligami masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Hal itu juga mencuri perhatian Shireen Sungkar.

Lalu apa kata Shireen Sungkar soal beberapa ustaz yang melakukan poligami?

"Ya Allah berat banget mbak (pertanyaannya). Ngapain saya tolak atau terima, kan bukan suami saya he he he. Terserah, urusan mereka," ujar Shireen Sungkar ditemui di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Rabu (15/3/2017) malam.

Menurut Shireen Sungkar, tak banyak perempuan yang sebenarnya rela dipoligami.

Namun istri Teuku Wisnu itu mengembalikan semua pemikirannya tentang poligami berdasarkan ajaran agama.

"Kalau ditanya saya sebagai perempuan normal, saya enggak mau. Kalau ditanya saya sebagai orang Islam, saya enggak boleh menolak karena itu ada di Al Quran," tutur Shireen Sungkar.