MTsN Model dan Mosa Juara Umum SALEUM-III

BANDA ACEH - MTsN Model Banda Aceh dan SMAN Modal Bangsa (Mosa) tampil sebagai juara umum tingkat SMP dan SMA di Science and Art Contest For Lighting Up Education To Be An Unbreakable Memory of MAN Model (SALEUM) III. Even yang diikuti 1.300 siswa dari 73 MTs/SMP dan MA/SMA se-Aceh itu ditutup Kakanwil Kementerian Agama Aceh, Drs H M Daud Pakeh, Selasa (14/3).

Kepala MTsN Model Banda Aceh, Zulkifli SAg MPd kepada Serambi, kemarin, mengatakan, pihaknya bersyukur karena madrasah yang dipimpinnya berhasil meraih juara umum untuk ketiga kalinya pada kompetisi sains dan seni tersebut. “Karena pada SALEUM 1 dan 2 MTsN Model juga meraih juara umum, maka piala bergilirnya masih tetap bersama kami,” ujar Zulkifli.

Disebutkan, siswanya berhasil meraih empat juara I masing-masing pada cabang olimpiade matematika, fisika, dan biologi, serta cerdas cermat. Selain itu, juara II olimpiade fisika, pidato bahasa Arab, serta tilawah Alquran. “Alhamdulillah pada awal 2017 ini, kami sudah mengemas lima juara umum pada kompetisi di lima sekolah unggul,” jelasnya.

Sementara Kepala SMAN Mosa, Dr Anwar Amin MEd mengatakan, siswanya berhasil menjuarai dua cabang lomba yaitu Festival Seni Tari Tradisional dan Cerdas Cermat AMIPAING (Agama, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris). “Selamat kepada siswa yang sudah menngerahkan kemampuan terbaiknya serta terima kasih kepada Dinas Pendidikan Aceh yang sudah membina dan mendukung kami selama ini,” ujar Anwar.

Kepala MAN Model Banda Aceh, Drs H Mukhlis MPd mengatakan, SALEUM kali ini lebih meriah karena diikuti oleh 73 sekolah di Aceh, termasuk SMA Methodist Banda Aceh. “Saya sangat terkesan dengan kehadiran Methodist pada acara kali ini. Siswanya menghargai budaya madrasah dengan berpakaian sopan,” katanya.

Menurut Mukhlis, SALEUM III berhasil terlaksana dengan baik berkat dukungan Kanwil Kemenag Aceh dan alumni MAN Model Banda Aceh. Ia juga berharap SALEUM mampu mempererat silaturahmi antarsekolah dan madrasah di Aceh. “Selamat kepada para juara dan terima kasih kepada semua pihak sehingga acara ini terselenggara dengan sangat baik,” tukasnya.(fit)