Oppo akan Luncurkan Kamera Selfie Ganda Terbaru

BANDA ACEH - Oppo akan meluncurkan kamera selfie ganda terbaru yaitu F3 Plus yang merupakan lini seri baru F3 secara serentak di lima negara pada Kamis, 23 Maret 2017. Keunggulan lini seri F3 ini menghadirkan kamera selfie ganda Oppo untuk pertama kalinya yang dapat menangkap gambar berkualitas tinggi dengan kombinasi 16 MP dan 8 MP kamera depan.

Vice President and Managing Director of International Mobile Business Oppo, Sky Li menyampaikan hal tersebut dalam rilis yang diterima Serambi, Rabu (15/3). Ia menyebutkan secara bersamaan Oppo akan meluncurkan F3 Plus di lima pasar utamanya, yaitu India, Indonesia, Myanmar, Filipina dan Vietnam.

“Iklan digital besar juga ditampilkan pada bangunan terkenal di Indonesia, Myanmar, Filipina dan Vietnam, dengan iklan utama berada di Times Square, New York,” katanya.

Dikatakan Sky Li, lini seri F3 akan membawa teknologi selfie ke tingkat yang lebih baik dan menciptakan sebuah tren baru. Pihaknya yakin, hal itu akan sukses dan menjadi penetapan standar yang juga diikuti oleh produsen lain.

“Oppo memiliki wilayah pemasaran di 28 negara dan merupakan produsen smartphone nomor dua di pasar Asia Tenggara yang masih berkembang dengan pangsa pasar 13,2 persen. Serta menjadi merek smartphone terbesar keempat secara global pada 2016 menurut laporan terbaru IDC,” kata Sky Li.

Sementara di Indonesia, menurut laporan IDC Oppo berhasil menempati posisi kedua pada Q3 2016 dengan pangsa pasar 16,7 persen. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh banyaknya penjualan lini seri ‘selfie expert’ Oppo yaitu F1, F1 Plus dan F1s. (una)