SERAMBINEWS.COM, NYON - Manchester United bakal melawan tim asal Belgia, Anderlecht, pada perempat final Liga Europa 2016-2017. Demikian hasil undian yang dilakukan UEFA, Jumat (17/3/2017).

Acara pengundian dilaksanakan di Nyon, Swiss, pukul 12.00 waktu setempat. Salah satu tim yang dinantikan adalah Manchester United.

Nama pertama yang muncul dari bola undian adalah Anderlecht, kemudian Manchester United. Hal tersebut menandakan kedua tim bertemu.

Anderlecht menempati posisi ketiga Liga Belgia musim lalu. Terakhir kali mantan klub Romelu Lukaku ini juara adalah pada 2013-2014.

Sejarah mencatat, Man United sudah tujuh kali bentrok dengan Anderlecht. Hasilnya, klub berjulukan Setan Merah memetik lima kemenangan dan dua kali kalah.

Sementara itu, satu-satunya wakil Spanyol yang tersisa, Celta Vigo, ditantang oleh Genk asal Belgia. Adapun Ajax Amsterdam akan bersua Schalke.

Leg pertama akan dilaksanakan pada 13 April 2017. Adapun pertandingan kedua berlangsung tujuh hari kemudian. (Ade Jayadireja)

Berikut ini hasil undian perempat final Liga Europa:

Anderlecht vs Manchester United

Celta Vigo vs Genk

Ajax Amsterdam vs Schalke

Lyon vs Besiktas