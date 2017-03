Asyiknya Menikmati Seafood Sambil Karokean

Laporan Nurul Hayati | Banda Aceh



SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kabar gembira buat kamu penikmat seafood.



Pasalnya dalam rangka hari jadi Restoran Banda Seafood ke-10, restoran yang bertempat di Ulee Lheu, Banda Aceh ini memberi diskon 20 persen kepada pengunjung.



Potongan harga itu berlaku untuk semua menu yang ditawarkan, mulai 11 Maret-30 April 2017.



Buat kamu yang suka kulineran, cobalah menu yang direkomendasikan.



Sebut saja ayam lada hitam Rp 60 ribu per porsi dan sapi lada hitam Rp 70 ribu per porsinya.



Lainnya dilepas tergantung beratnya.

Udang mentega (Dok. Banda Seafood)

Seperti kepiting lunak lada hitam seharga Rp 21 ribu per ons, aneka olahan ikan 18 ribu per ons, ada pun udang dilepas Rp 25 ribuan per ons, dan cumi Rp 17 ribu per ons.



Ada juga menu khas Aceh lho yaitu ayam tangkap seharga Rp 60 ribu per porsinya.

Nikmati penawaran khusus yaitu diskon 20 persen dari harga normal di atas.

Cocok buat kamu yang ingin petualangan rasa.

Ikan panggang Jimbaran (Dok. Banda Seafood)

"Di sini pengunjung bisa memilih sendiri ikannya, bahan baku berupa aneka ikan didatangkan langsung dari Sinabang, sedangkan yang lainya dipasok dari Lampulo. Semuanya diolah oleh koki kami dari chef hotel bintang lima," papar Owner Banda Seafood, Abubakar Usman kepada Tribun Travel.



Asyiknya lagi, di sini tersedia fasilitas pendukung dan gratis seperti karaoke.



Mau santai sore menikmati panorama Muara Pantai Ulee Lheu juga bisa.



Cemilan seperti tempe mendoan dan tahu kremes siap menemani acara santai kamu.



Ditemani dengan `es sore-sore' yang menjadi minuman khas ala Banda Seafood.

Ayam tangkap (Dok. Banda Seafood)



Lokasi yang strategis dan hanya terpaut sekitar 10 menit dari pusat kota serta view yang cantik berupa muara Pantai Ulee Lheu berlatar bebukitan dijamin bikin betah.



Fasilitas restoran berupa ruang-ruang khusus, karaoke, musala, dan toilet yang nyaman menjadikannnya cocok untuk tempat perhelatan acara atau sekedar ngumpul-ngumpul dengan orang terdekat.



Jika itu yang menjadi tujuan mu, maka silahkan hubungi no handpone (0851 0040 6085) untuk reservasi.



Mau kulineran sembari bersantai ria? Bisa. (*)