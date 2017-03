Ketersediaan Air untuk Masa Depan

Oleh Teuku Rahmad Danil Cotseurani

KETERSEDIAAN air bersih di masa mendatang merupakan hal terpenting bagi kehidupan semua manusia. Air sebagai satu hajat dasar manusia, ketersediaan air bersih adalah hal utama menjamin kelayakan keberlangsungan hidup. Tentu akan menjadi petaka bila krisis air terjadi.

Dewasa ini, tiap-tiap negara punya metode sendiri dalam menangani krisis air. Di beberapa negara di mana angin yang menguntungkan terus-menerus bertiup, kincir-kincir angin mengangkat air ke permukaan dan juga berfungsi sebagai generator listrik. Di negara yang lebih kaya, mengubah air laut menjadi air tawar juga dipandang sebagai solusi yang tepat guna. Di banyak tempat, bendungan-bendungan raksasa menampung air sungai dan air hujan, metode yang sedikit banyak terbukti efektif meskipun reservoir di daerah gersang bisa menyusut sekitar 10% karena penguapan.

Lebih dari 780 juta orang di seluruh dunia kekurangan akses air bersih, dan kemajuan dalam pencapaian target global untuk sanitasi yang memadai sangat di luar jadwal, upaya baru kini sedang dilakukan guna memastikan sanitasi dan air untuk semua. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi Sanitasi dan Air untuk Semua (SWA), yang diselenggarakan belum lama ini di Washington DC, Amerika Serikat, menyatukan sekitar 60 menteri lebih dari 30 negara. Pertemuan yang diselenggarakan oleh UNICEF ini, memastikan bahwa akses sanitasi dan sumber air minum yang baik dapat menjadi kenyataan bagi miliaran orang yang masih hidup tanpanya.

Menurut Angela Kearney --Perwakilan UNICEF di Indonesia-- kemajuan penting telah dibuat dalam dekade terakhir untuk meningkatkan akses terhadap sumber air dan sanitasi yang baik di Indonesia. Tapi masih banyak orang yang masih tidak mendapatkan haknya yang paling dasar itu. Hanya separuh dari penduduk Indonesia memiliki akses air bersih, dan kurang dari setengah memiliki akses ke sanitasi yang layak.

Prioritas utama, menurut UNICEF, harus mencakup pelaksanaan program air, sanitasi dan kebersihan di semua sekolah pada 2020, dengan fokus khusus pada air dan sanitasi bagi masyarakat miskin perkotaan sebagai bagian dari semua program pembangunan perkotaan, dan alokasi sumber daya yang cukup untuk mencapai target air, sanitasi dan kebersihan di tingkat Nasional dan subnasional.

Program sanitasi

Pelaksanaan program air, sanitasi dan kebersihan di sekolah tidak hanya meningkatkan ketersediaan sarana yang sesuai dan berkelanjutan di semua sekolah pada 2020, tetapi juga memberdayakan siswa untuk menjadi advokat untuk perilaku baik dalam keluarga mereka sendiri. Inisiatif masyarakat untuk meningkatkan sanitasi di Indonesia juga telah terbukti memberikan hasil positif. Berbagai upaya diperlukan untuk memastikan masyarakat tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan, mempromosikan cuci tangan dengan sabun, meningkatkan kebersihan pada air rumah tangga, dan memperkuat pengelolaan limbah padat dan cair.

Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses air minum yang layak mulai 2019. Target ambisius itu tertuang dalam program 100-0-100, yakni 100% ketersediaan akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% ketersediaan akses sanitasi sehat. Untuk merealisasikan ketahanan air, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) secara masif membangun bendungan-bendungan di seluruh Indonesia beberapa tahun kedepan.

Kondisi ketersediaan air di Indonesia saat ini ialah 56 m3 per kapita per tahun.

Jumlah tersebut masih rendah. Bahkan, situasinya menyerupai Ethiopia yang ketersediaan hanya berkisar 38 m3 per kapita per tahun. Dalam membangun bendungan, ada beberapa aspek yang wajib diperhatikan seperti tingkat risiko, biaya, dan dampak sosial yang akan timbul disebabkan adanya penggunaan lahan untuk fi sik bendungan. Hal itu sejalan dengan penerapan UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan Permen PU No.27 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bendungan.