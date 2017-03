10 Orang Terkaya di Indonesia, Siapa Saja?

SERAMBINEWS.COM - Majalah Forbes baru-baru ini merilis daftar orang terkaya di dunia. Daftar tersebut mencakup para miliarder dari seluruh dunia, tidak terkecuali dari Indonesia. Lalu, siapa saja orang terkaya di Tanah Air?

Mengutip Forbes, Selasa (21/3/2017), Hartono bersaudara, yakni Budi dan Michael Hartono masih berada pada peringkat pertama dan kedua orang terkaya di Indonesia.

R Budi Hartono dan Michael Hartono, keduanya memperoleh kekayaan dari Djarum Group, yang tidak hanya bergerak di industri rokok, namun juga beragam industri lainnya. Adapun pada peringkat ketiga adalah Sri Prakash Lohia.

Berikut ini adalah 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes.

1. R Budi Hartono : 9,4 miliar dollar AS

2. Michael Hartono : 8,9 miliar dollar AS

3. Sri Prakash Lohia : 5,4 miliar dollar AS

4. Chairul Tanjung : 4,6 miliar dollar AS

5. Tahir : 2,8 miliar dollar AS

6. Murdaya Poo : 2,1 miliar dollar AS

7. Theodore Rachmat : 1,9 miliar dollar AS

8. Mochtar Riady : 1,9 miliar dollar AS

9. Prajogo Pangestu : 1,8 miliar dollar AS

10. Peter Sondakh : 1,7 miliar dollar AS

Selain nama-nama tersebut, beberapa konglomerat juga masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia.

Ciputra, misalnya, tercatat berada pada posisi 11 dengan kekayaan mencapai 1,6 miliar dollar AS. Sukanto Tanoto berada pada peringkat 13 dengan kekayaan mencapai 1,5 miliar dollar AS.

Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo berada pada peringkat 20 dengan kekayaan mencapai 1,1 miliar dollar AS.