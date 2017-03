Menjadi Orang Tua Siaga

Oleh Rini Wulandari

MARAKNYA berita penculikan via media sosial yang mencuri perhatian kita, menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Pihak kepolisian sudah mengklarifikasi isu tersebut hanya berita bohong (hoax). Sejak beita itu muncul, para orang tua berbondong-bondong menjemput anak-anak mereka di sekolah. Peristiwa ini menjadi pengingat para orang tua agar waspada, tidak membiarkan anak-anaknya pulang sendirian atau terlambat dijemput dari sekolah.

Peristiwa ini juga langsung mengingatkan kita dengan gerakan yang digulirkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, ajakan mendorong peran orang tua lebih aktif menemani anak di hari pertama sekolah. Meskipun hal ini sudah dilakukan oleh sebagian orang tua, namun belum menjadi “gerakan” yang massif. Masih dilakukan berdasarkan inisiatif masing-masing orang tua sebagai bagian dari aktivitas biasa mendampingi anak dalam masa tumbuh kembangnya.

Meskipun sederhana, manfaat keterlibatan orang tua ini sangat penting. Keseriusan pemerintah dibuktikan dengan pendirian Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga sejak 2015. Bahkan di dalamnya dikembangkan program tentang peran aktif dan kemitraan antara orang tua dengan sekolah, dan materinya menjadi semacam standar.

Intinya meliputi; Keterlibatan Ayah dan Bunda dalam kegiatan di sekolah dan hal-hal yang harus dilakukan Ayah dan Bunda di rumah, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Alasan utamanya karena, keluarga adalah tempat lahirnya benih generasi berkarakter, orang tua adalah teladan pertama yang akan ditiru oleh anak (the children see, the children do) dan sekolah adalah tempat tumbuh kembangnya generasi tersebut.

Dalam banyak kisah kenabian, masalah pendidikan anak telah masuk menjadi “kurikulum” yang diabadikan di dalam Alquran, dari kisah Rasulullah hingga kumpulan nasehat Lukmanul Hakim untuk anak-anaknya yang menjadi rujukan universal bagi manusia.

Mengacu pada materi standar produk Kemendikbud, terdapat 15 manfaat yang dapat dirasakan para orang tua, meliputi: (1) Meningkatkan kehadiran anak di sekolah; (2) Mengurangi perilaku mengganggu pada anak; (3) Sikap dan perilaku anak lebih positif; (4) Meningkatkan kebiasaan belajar anak; (5) Meningkatkan prestasi akademik anak; (6) Meningkatkan keinginan untuk melanjutkan sekolah; (7) Meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak; (8) Meningkatkan harapan orang tua pada anak; (9) Orang tua merasa turut berhasil; (10) Meningkatkan kepercayaan diri orang tua; (11) Meningkatkan upaya orang tua untuk mendorong anak belajar; (12) Meningkatkan kepuasan orang tua terhadap sekolah; (13) mendukung iklim sekolah yang lebih baik; (14) Meningkatkan semangat kerja guru, dan; (15) Mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan.

Manfaatnya, selain untuk perubahan perilaku anak, peningkatkan peran serta dan keterlibatan orang tua dalam mendidik anak, hal-hal positif tersebut juga berimbas dalam peningkatan peran guru dan sekolah secara luas. Menjadi langkah pencegahan (preventif) melawan berbagai perubahan di tataran sosial yang semakin kompleks. Apalagi dalam kasus maraknya kekerasan anak oleh orang dewasa (pedofil), narkoba, pornografi maupun tindak penculikan.

Prinsip kemitraan

Prinsip kemitraan keluarga, orang tua (Aayah dan Bunda) dengan sekolah adalah sebuah kerangka bangunan yang harus dikuatkan fondasinya. Prinsip ini mengacu pada: Pertama, kesamaan hak, kesejajaran dan saling menghargai; Kedua, semangat gotong royong dan kebersamaan; Ketiga, saling melengkapi dan memperkuat; Dan, keempat, saling asah, saling asih, dan saling asuh.