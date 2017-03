14 Awak Militer AS di Aceh Kembali ke Diego Garcia

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak 14 awak, dari 20 awak pesawat US Air Force OF 582 yang sebelumnya mendarat darurat di Banda Aceh, dijemput kembali ke pangkalan militer AS di Pulau Diego Garcia, Minggu (26/3/2017) pukul 12.45 WIB.

Mereka dijemput dengan pesawat jenis Boeing 707 yang merupakan pesawat tanker, yaitu pesawat yang berfungsi mengisi bahan bakar saat di udara.

Pesawat itu dipiloti oleh Kapten Dane Ahrholt dan co-pilot Peter Grooms.

Selama berada di Apron bandara SIM, pesawat itu tampak tidak mematikan mesinya. Setelah semua awaknya beserta barang bawaan naik, pesawat itu kembali lepas landas ke Diego Garcia pukul 13.37 WIB.

Menurut petugas Airnav, perjalanan dari Banda Aceh menuju Diego Garcia ditempuh sekitar tiga jam.

Sedangkan enam awak yang tersisa akan berada di Aceh selama beberapa hari, menunggu dikirim mesin pesawat yang baru dari Amerika Serikat.

Sebelumnya, pada Jumat (24/3/2017) satu unit pesawat AS yang mengangkut 20 awak mendarat darurat di Bandara SIM karena kerusakan mesin saat di udara. Pesawat itu dari Diego Garcia menuju Kadena di Pulau Okinawa, Jepang. Hingga saat ini pesawat itu masih berada di Apron Bandara SIM.