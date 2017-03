Ertiga Diesel Sudah Ada di Aceh

* Tujuh Sudah Dipesan Saat Peluncuran

BANDA ACEH - General Manager (GM) PT Armada Banda Jaya, Dian Sampurno K meluncurkan Suzuki New Ertiga Diesel Hybrid di Showroom Suzuki PT Armada Banda Jaya, Banda Aceh, Sabtu (25/3). Khusus pada peluncuran itu, sudah tujuh mobil berbahan bakar diesel ini dipesan.

Pada kesempatan itu, Dian Sampurno menjelaskan profil mobil baru ini yang isinya sama dengan siaran pers Suzuki setelah peluncuran perdana mobil di U-Thai Restoran, Sudirman, Jakarta Selatan, 7 Februari 2017.

Diesel Hybrid, mobil pertama di Segmen Low MPV New Ertiga Diesel Hybrid menggunakan mesin diesel berkode D13A. Kapasitas mesin 1300cc DOHC dan ditambah teknologi DDiS (Diesel Direct Injection System). Mesin diesel ini sanggup mengeluarkan tenaga hingga 89 PS pada 4.000 rpm dan torsi 200 Nm pada 1.750 rpm. Tak ketinggalan sistem hybrid terbaru pun disematkan untuk menambah tingkat effisien penggunaan bahan bakar.

“Saat berkendara secara normal, mesin akan bekerja sekaligus mengisi baterai yang dibantu oleh teknologi integrated starter generator (ISG). Teknologi ini memiliki dua fungsi berbeda. Pertama sebagai generator untuk menangkap dan menyimpan energi ke baterai saat kendaraan dalam fase deselerasi (perlambatan). Kedua sebagai motor yang akan menambah daya ke mesin saat akselerasi,” kata Dian Sampurno seperti dalam siaran itu.

Efek ditimbulkan adalah getaran mesin lebih halus saat restart dan konsumsi BBM pun semakin irit dibanding mesin konvensional. “Saat tes jalan dilakukan di BT2MP-BPPT pada Januari 2017, jumlah konsumsi BBM New Ertiga Diesel Hybrid 22,6 km/liter,” kata Dian. Sementara itu, dihubungi Serambi kemarin sore, PIC Marketing Dealer Suzuki PT Armada Banda Jaya, Muhammad Kalvin mengatakan khusus hari peluncuran di Banda Aceh, Sabtu (25/3), tujuh mobil ini sudah dipesan baik yang membeli secara tunai maupun kredit.

“Bahkan salah satunya langsung mengambil atau diserahkan pada hari peluncuran itu. Sedangkan jika dihitung sejak peluncuran pertama di Jakarta, 7 Februari 2017, tentunya jumlah pemesanan, termasuk di showroom kita sudah lebih banyak lagi,” jawab Kalvin.

Hadirnya New Ertiga Diesel Hybrid untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhadap mobil kapasitas tujuh penumpang lengkap berbagai aspek. Sejalan kelebihan Ertiga yang biasa disebut AMIN (AMAN, MEWAH, IRIT, dan NYAMAN), New Ertiga Diesel Hybrid juga turut menghadirkan kelebihan ini.

AMAN, mobil ini masih tetap menyematkan fitur keselamatan dan keamanan terdepan, seperti fitur ABS-EBD, dual SRS air bag dan leveling lamp. Feature, masih ditambah dengan parking sensor empat titik dan rear defogger (kaca antikabut).

Mewah, interior dan eksteriornya mewah. IRIT, teknologi mesin terbaru seperti new technology hybrid (smart hybrid vehicle by Suzuki) yang dilengkapi integrated starter generator (ISG) menjadikan New Ertiga Diesel Hybrid kini semakin irit, yakni 22,6 km/liter. NYAMAN, semakin nyaman dengan hadirnya berbagai fitur baru, seperti air conditioning heater, day night mirror, dan gear shift indicator. Pilihannya transmisi manual (M/T) dan tiga warna, yakni superior white, granite grey metallic, dan silky silver metallic. Harganya Rp 219.500.00 (on the road Jabodetabek). (sal)