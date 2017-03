Foto Kopilot Sarah Shalat di Kokpit Pesawat Garuda Tuai Pujian

SERAMBINEWS.COM - Sebuah foto yang diunggah pilot Garuda Indonesia, Kapten Pilot Jaka Pituana, di akun Facebook miliknya menuai pujian.

Foto tersebut menampilkan kopilot Garuda Indonesia Sarah Widyanti Kusuma sedang melakukan shalat di dalam kokpit pesawat.

Foto itu diabadikan di udara pada 23 Maret 2017 pukul 14.58 WIB dalam penerbangan dari Denpasar, Bali, menuju Kota Zhen Zhou, Tiongkok, dengan pesawat Airbus 330. Rute itu ditempuh dalam waktu 6 jam.

Dengan menggunakan mukena, kopilot perempuan ini melakukan shalat di tempat duduk kopilot. Ibadah dilakukannya sambil duduk.

Sementara itu, sang kapten mengabadikan momen itu dengan ponselnya sambil mengacungkan jempol.

Jaka lalu mengunggah foto tersebut dengan keterangan, "Terimakasih ya doanya... pantes aja cuaca Clear selama penerbangan.. #sarahwidiyanti #crewlife #airbus330 #pilot".

Saat diwawancarai Warta Kota, Sabtu (25/3/2017), Kapten Jaka mengungkapkan kekagumannya kepada kopilotnya itu.

"Walaupun dalam penerbangan panjang, Sarah tak lupa untuk menjalankan shalat," ujarnya.

Sementara itu, berbagai komentar berdatangan. Banyak pemilik akun yang memuji aksi kopilot tersebut.

"Luar biasa Capt, tugas dan ibadah." tulis Syafril Fadel.

"Tugas dan kwajiban,tugas sebagai Pilot tetap jalan,Kwajiban Ibadah Sholat juga tak terlupakan.sukses Captain Jaka." tulis Gunadi M. Hadi Sumarto.

"Mantaaff My brother....Ora et Labora...." tulis Rush Soekarno.

Sementara itu, saat pemilik akun Luu Hoang bertanya "Woman pilot uniform , sir?", Kapten Jaka membalasnya dengan jawaban "Nope, she is Praying on FL410 in special wear".