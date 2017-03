Persiraja Masuk Grup I

BANDA ACEH - Persiraja Banda Aceh masuk dalam Grup I kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2017 yang dijadwalkan bergulir pada 18 April mendatang. ‘Derby Aceh’ sudah pasti terjadi mengingat dalam Grup I ini juga bergabung PSBL Langsa bersama PSMS Medan, PSPS Pekansaru, Persih FC, 757 Kepri FC (Bintang Jaya), Pro Duta, dan PS Bangka.

Manajer Persiraja, Zaini Yusuf kepada Serambi, tadi malam, melaporkan, kompetisi Liga 2 yang dijadwalkan berdurasi sejak 18 April dan berakhir 5 November 2017 yang terbagi delapan grup. Kuota pemain minimal 18 orang dan maksimal 30 orang. Usia pemain maksimal 25 tahun (1 Januari 1992 dan setelahnya) dan lima pemain di atas usia 25 tahun dengan maksimal 35 tahun.

“Periode pendaftaran pemain terbagi tiga periode. Periode satu sejak 1-30 April, periode dua sejak akhir putaran pertama hingga 14 hari putaran kedua. Periode ketiga babak 16 besar hingga tiga hari berjalan babak 16 besar,” ujar Zaini yang mengikuti Managers Meeting Liga 1 dan Liga 2 sejak 29-30 Maret di Jakarta.

Menurut Zaini, draf jadwal pertandingan akan dikirim ke klub pada 3 April hingga deadline 6 April. Final jadwal pertandingan 9 April. Sedangkan, subsidi dari PSSI ke setiap klub sebesar Rp 500 juta. Jika lolos ke babak 16 besar, klub akan kembali diguyur subsidi sebesar Rp 400 juta. Sementara hadiah juara I Rp 1 miliar, juara II Rp 750 juta, juara III Rp 400 juta, pemain terbaik Rp 100 juta, dan topskor Rp 100 juta. “Penghargaan juga akan diberikan kepada tim fair-play dan wasit terbaik,” ujarnya.

Dikatakan Zaini, dalam draf yang dibagikan juga disebutkan enam pertandingan live TVOne dalam satu pekan. Minimum 58 pertandingan live TVOne. Sedangkan tambahan 80 pertandingan live TVOne masih dalam diskusi. Pola jadwal live, Senin 1 pertadingan, Selasa 1 pertandingan, Rabu 2 pertandingan dan Kamis 2 pertandingan. Untuk kicf-off dijadwalkan pukul 15.00 WIB dan 18.30 WIB. “Ada ketentuan libur Ramadhan empat pekan dan jeda antarbabak satu pekan,” ujarnya.

Managers meeting Liga 2 yang digelar di Markas Komando (Mako0 Kostrad, Jakarta, Kamis (30/3), menetapkan regulasi untuk kompetisi kasta kedua nasional tersebut. Sejumlah aturan baru diputuskan, seperti pembatasan usia pemain maksimal 25 tahun (kelahiran 1 Januari 1992 dan seterusnya), plus 5 pemain di atas 25 tahun hingga 35 tahun. Setiap tim diberi kuota pemain minimal 18 orang dan maksimal 30 orang, dengan 12 ofisial (termasuk pelatih kepala beserta asistennya, manajer, hingga dokter tim yang diwajibkan ada).

Untuk lisensi pelatih kepala atau head coach, diputuskan minimal berlisensi C AFC. Terkait hal ini, Manajer Persiraja, M Zaini Yusuf yang ikut dalam managers meeting menyatakan, baku tidaknya pelatih kepala berlisensi minimal C AFC di Liga 2 akan dituangkan dalam agreement yang akan diberikan kepada klub peserta managers meeting Liga 2 itu pada 3 April nanti.

“Dalam managers meeting tadi, Joko Driyono (Wakil Ketua Umum PSSI) memang menyatakan head coach (pelatih kepala) wajib C AFC atau setara. Tapi, kita tunggu saja kepastiannya dalam agremeent yang akan dikasih ke klub pada 3 April nanti,” jelasnya kepada Serambi via What Apps (WA), tadi malam.

“Soal lisensi pelatih ini, kita tak terlalu bermasalah karena kita punya Achyar Ilyas yang berlisensi B AFC. Jika memang nanti head coach harus C AFC, maka secara otomatis Achyar menjadi pelatih kepala, sedangkan Anwar menjadi Direktur Teknik,” imbuh eks Manajer PSSB Bireuen itu.

M Zaini menambahkan, kick-off Liga 2 dijadwalkan dimulai pada 18 April dan berakhir pada 5 November 2017 mendatang. Partai pembuka akan mempertemukan dua tim dari Grup 3, yakni PSS Sleman melawan PSCS Cilacap. “Untuk Persiraja sendiri, jadwal lengkapnya baru akan kita ketahui pada 3 April nanti,” demikian M Zaini.(pon)