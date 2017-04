CRF 250 Rally, Motor Bagi yang Hobi Adventure

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bagi yang memiliki hobi adventure (petualang) menjelajah hutan, maka sepeda motor CRF 250 Rally tepat untuk menjawab berbagai tantangan selama dalam perjalanan.

Sepeda motor yang diimpor dari Thailand ini diproduksi untuk dapat melewati berbagai jalanan seperti aspal, berlumpur, bebatuan, tekstur tanah yang sedikit liat, maupun lembut yang tidak ditemukan pada sepeda motor kompetitor lainnya.

Di Aceh sepeda motor ini sudah dapat diperoleh di Dealer Capella Honda Peunayong, Banda Aceh. Harga of the road Aceh sebesar Rp 66.045.000 per unit.

Marketing Manajer Capella Dinamik Nusantara Head Office, Hermawan Kunhardi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers, Sabtu (1/4/2017) di Capella Peunayong, Banda Aceh.

"Bagi yang berada di luar Banda Aceh juga dapat dilakukan pemesanan dengan dibantu oleh Dealer Honda setempat untuk disampaikan indentnya. Jadi konsumen gak perlu ke Banda Aceh," sebutnya.

Sepeda motor ini memiliki mesin 250 cc dan dilengkapi dengan sejumlah fitur lainnya yang lengkap.

Dalam konferensi pers tersebut juga dihadiri Manajer Promosi dan Advertising Capella Dinamik Nusantara Head Office, Hendro, dan Pimpinan Dealer Capella Honda Banda Aceh, Saifullah. (*)