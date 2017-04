BKPSDM Abdya Terbitkan 3120 SK Tenaga Kontrak

Laporan Rahmat Saputra l Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Harapan ribuan tenaga kontrak dan honorer di kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tentang nasib mereka akhirnya terjawab sudah.

Pasalnya, Bupati Abdya, Ir Jufri Hasanuddin MM telah menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang tenaga kontrak atau pegawai nonPNS di lingkungan pemerintah Abdya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya, Edy Daryanto SE kepada Serambinews.com mengatakan tenaga kontrak yang di SK tersebut berjumlah 3.120 orang.

"Tenaga nonPNS ini tersebar di sejumlah SKPK dan Sekolah TK, SD hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP)," kata Kepala BKPSDM Abdya, Edy Daryanto.

Menurut Edy, 3.120 orang tenaga honorer atau tenaga kontrak itu, akan diberikan gaji sesuai dengan tingkatan pendidikan.

"Gaji mereka dibebankan sesuai yang tertampung dalam DPA masing-masing SKPK," terangnya.

Besaran honor yang dibayarkan, tambahnya, untuk tenaga kontrak dengan ijazah SMA sederajat sebesar Rp 500.000 per orang, DIII dibayar Rp 550.000 per orang, D4/S1 dibayar Rp 600.00

"Untuk tenaga pengantar surat (caraka) Rp 600.000 per orang, cleaning service dan penjaga kantor Rp 900.000 per orang, sopir sebesar Rp 1 juta per orang," terangnya.

Menurutnya, tenaga honorer di Abdya pada tahun 2017 mengalami penurunan, karena guru kontrak tingkat SMA menjadi kewenangan provinsi.

"Jumlah mereka mencapai 196 orang. Selain itu, gaji mereka juga tidak tertampung di DPA Dinas Pendidikan Abdya," pungkasnya. (*)